Governo de SP terá diversos espetáculos no Fringe, maior festival de artes do mundo

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, realizará o São Paulo Showcase, com a apresentação de seis espetáculos de produções paulistas, durante o Fringe, maior festival de artes do mundo, que acontece de 1 a 25 de agosto, em Edimburgo, capital da Escócia. O projeto, que conta com recursos da lei federal Aldir Blanc, faz parte das ações do Ano da Cultura Reino Unido-Brasil 2025-26, e tem gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).



“São Paulo é uma potência cultural e, com esta iniciativa, reafirmamos nosso compromisso de levar a diversidade e a riqueza de nossa produção artística para o cenário internacional. O São Paulo Showcase no Fringe é uma oportunidade única de apresentar ao mundo a pluralidade da cultura paulista, além de criar novas perspectivas para o desenvolvimento da indústria criativa, conectando nossas produções a programadores de diferentes países e ampliando o alcance de nossas apresentações”, afirmou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



Os espetáculos que farão parte da programação são “Fraude Honesta”, da Cia Fundo Falso, “O que tem na cozinha”, da La Troupe, “Os Mequetrefe”, do Parlapatões, “Queijo com Goiabada ou Romeu e Julieta”, da Cênica, “Um Outro Olhar”, do Teatro Cego e “Voyeur / Samba e Amor” da Cia de Dança de São José dos Campos. Os espetáculos serão realizados em casas de espetáculos renomadas no Fringe: Assembly, Dance Base, Summerhall, Underbelly e Zoo.



O Fringe acontece há mais de 75 anos, sediando anualmente dezenas de milhares de atividades culturais em centenas de espaços distribuídos pela cidade de Edimburgo. Considerado o maior festival de artes do mundo, teve, em sua última edição, mais de 50 mil apresentações, de 3.746 espetáculos diferentes, ocupando 262 casas diferentes, com 60 países representados.



Confira a seguir a programação completa do São Paulo Showcase. Informações sobre venda de ingressos e horários serão disponibilizadas nos próximos dias.



Programação dos espetáculos:

“Fraude Honesta” – Cia Fundo Falso

Local: Underbelly – Dairy Room

Prévias: 30 e 31 de julho

Temporada: 1 a 25 de agosto

“O que tem na cozinha” – La Troupe

Local: Assembly – The Bijou

Prévia: 31 de julho

Temporada: 1 a 23 de agosto

“Os Mequetrefe” – Parlapatões

Local: Underbelly – Bistro Square

Prévias: 30 e 31 de julho

Temporada: 1 a 10 de agosto

“Queijo com Goiabada ou Romeu e Julieta” – Cênica

Local: Summerhall – Main Hall

Prévia: 31 de julho

Temporada: 1 a 25 de agosto

“Um Outro Olhar” – Teatro Cego

Local: Zoo – Playground 2

Temporada: 1 a 24 de agosto

“Voyeur / Samba e Amor” – Cia de Dança de São José dos Campos

Local: Dance Base – DB3

Prévia: 31 de julho

Temporada: 1 a 24 de agosto