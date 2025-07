Hospital de Retaguarda realiza quase 2 mil cirurgias e reforça apoio à saúde pública

Com média de até 12 procedimentos por dia, o Hospital de Retaguarda contribui diretamente para a redução das filas de espera e desafoga o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II. No primeiro semestre de 2025, a unidade realizou 1.985 cirurgias.

Consolidado como referência no atendimento ortopédico de baixa e média complexidade, o Hospital de Retaguarda atua como suporte ao Pronto-Socorro João Paulo II, garantindo maior agilidade e segurança no acesso a tratamentos eletivos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a unidade dá suporte ao sistema público estadual de saúde e na diminuição das filas por cirurgias eletivas. “Estamos priorizando a saúde pública, especialmente no atendimento aos pacientes vítimas de acidentes, com foco nas cirurgias ortopédicas,” pontuou.

Janeiro:376 cirurgias, média diária 12

Fevereiro:305 cirurgias, média diária 11

Março:284 cirurgias, média diária 9

Abril:345 cirurgias, média diária 11

Maio:329 cirurgias, média diária 10

Junho:346 cirurgias, média diária 11

A unidade conta com 121 leitos de enfermaria, incluindo um leito de estabilização, centro cirúrgico com três leitos de recuperação pós-anestésica (RPA), núcleo de radiologia e uma equipe multiprofissional composta por 357 servidores.

De acordo com a diretora geral do Hospital de Retaguarda, Nathália Vitorino, a unidade se destaca pela alta rotatividade dos leitos cirúrgicos, com tempo médio de internação entre 7 e 9 dias para resolução dos casos.“Essa rotatividade ajuda a manter o atendimento funcionando mesmo com muita demanda. Conseguimos dar continuidade aos cuidados porque a equipe trabalha de forma ágil e eficiente para resolver os casos com rapidez”, explicou.

PROCEDIMENTOS

No ano de 2024, o Hospital de Retaguarda alcançou a marca de 2.878 cirurgias realizadas, sendo a maioria de perfil ortopédico, com mais de 4.441 procedimentos especializados registrados ao longo do ano. Ainda no mesmo período, a unidade se destacou na realização de 100.291 procedimentos laboratoriais, contabilizados entre 1º de janeiro de 2024 e 1º de julho de 2025.

Também foram realizadas, entre janeiro e junho de 2025, 1.917 consultas ortopédicas e 1.209 exames de ultrassonografia, totalizando 3.126 atendimentos. Os serviços ambulatoriais e de imagem contemplam pacientes de diversos municípios, como Itapuã do Oeste e Nova Mamoré, por meio do Sistema de Regulação (SISREG).

REFORMAS

Em 2024, foram concluídas reformas no centro cirúrgico e nas enfermarias. Para 2025, estão em andamento melhorias na estrutura da cozinha da unidade, visando à modernização dos serviços de apoio.

O secretário da Sesau, Jefferson Rocha evidencia que o desempenho do Hospital de Retaguarda reforça o compromisso do governo de do estado em oferecer uma saúde pública mais resolutiva e acessível à população. “A unidade de saúde cumpre um papel fundamental, especialmente no enfrentamento das demandas reprimidas por cirurgias eletivas,” ressaltou.

