Região Central: Governo de SP ultrapassa R$ 96 milhões investidos em obras nas escolas

O Governo de São Paulo concluiu 5.250 obras em escolas e creches no período entre janeiro de 2023 e junho deste ano. Em 30 meses, foram destinados à Secretaria da Educação do Estado São Paulo (Seduc-SP), mais de R$ 2,5 bilhões para construções de 76 novos edifícios escolares, reformas e adequações nas unidades da rede pública paulista. Na região Central, 130 escolas receberam mais de R$ 96 milhões em investimentos.



O montante, resultado do esforço do Governo para recuperar a infraestrutura da rede de ensino, já atingiu mais 3.051 unidades escolares, o que equivale a 60,2% da rede pública estadual. Mais de 1,8 milhão de alunos foram beneficiados pelas obras em edifícios escolares situados em 541 cidades e foram gerados mais de 30 mil empregos com essas benfeitorias. Entre as obras estão 17 novas escolas estaduais, 59 unidades inauguradas do Programa Creche Escola, e obras que incluem reformas em salas de aula, laboratórios, refeitórios e cozinhas, quadras esportivas, telhados, fachadas, além das adequações de acessibilidade e climatização das edificações escolares.

Na região Central, 26 cidades e cerca de 52 mil estudantes foram beneficiados com as intervenções.

Na rede estadual de ensino, o acompanhamento das obras é de responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Fabricio Moura Moreira, presidente da FDE, destaca a importância de destinar recursos para promover a ampliação de oferta de vagas e modernizar a infraestrutura da rede. “A gente pretende ter mais salas de aula disponíveis para os nossos estudantes, seja por meio da construção de novas salas de aula em escolas existentes ou novas escolas. A gente está trabalhando arduamente para construir esses processos de contratação agora no ano de 2025 e a gente está privilegiando as regiões que têm uma maior demanda de estudantes e que a gente tenha necessidade de ampliação do ensino integral e que a gente tenha mais escolas de educação profissional”.