USP oferece mais de 5 mil vagas em cursos gratuitos para público 60+ no segundo semestre

A USP abre a partir desta segunda-feira (21) as inscrições para o segundo semestre de 2025 do programa USP 60+. A iniciativa gratuita chega a 60ª edição com mais de 31 anos de atuação. Realizada na capital e nos campi do interior, disponibiliza mais de 5 mil vagas divididas entre disciplinas regulares, cursadas com alunos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais.

A consulta das vagas já está disponibilizada no site do programa ( clique aqui ). Os interessados não precisam ter vínculo com a universidade e devem ter mais de 60 anos. Cada unidade da USP segue uma data diferenciada de término das inscrições e para atividades complementares o período pode variar ao longo do semestre.

São mais de 350 atividades em diversas áreas do conhecimento. O médico Egidio Lima Dórea, coordenador do programa USP 60+, explica a importância da iniciativa. “A ideia do programa USP 60+ é fornecer à população acima de sessenta anos oportunidades para o aprendizado continuado, um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável. Outro fator relevante para envelhecer bem é o encontro de gerações”.



Na edição 94 do programa Cultura na USP, da Rádio USP, veiculada nesta quinta-feira (17), Dórea fala sobre a importância das trocas com alunos da graduação e do aprendizado continuado. Confira o programa na íntegra clicando aqui .

Empreendedorismo; marketing; música popular brasileira; gestão da qualidade; jornalismo esportivo; direito constitucional; inteligência artificial; psicologia social; nutrição e atividade motora; e fundamentos de oceanografia física são alguns exemplos de disciplinas regulares ministradas em diversos campi da USP nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Alguns cursos exigem pré-requisito, mas para a maioria nada é exigido.

Também estão previstas atividades físicas exclusivas para idosos como dança sênior, lian gong, yoga, pilates, condicionamento físico e capoeira bem como ações culturais com especialistas de diversas áreas, como oficina de teatro, coral, mundo digital, oficina de jogos e visitas guiadas ao Museu de Zoologia e ao Parque Ciência e Tecnologia da USP. Para algumas destas atividades complementares as inscrições são realizadas ao longo do semestre.

Criado pela professora Ecléa Bosi em 1994, o programa, que completou 31 anos de atividades, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP .

Serviço

USP 60+ abre inscrições para o segundo semestre de 2025

O programa USP 60+ abre em 21 de julho as inscrições para as atividades do segundo semestre de 2025. A 60ª edição da iniciativa disponibiliza mais de 5 mil vagas na capital e nos campi do interior para mais de 350 atividades distribuídas entre disciplinas regulares, cursadas com alunos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais. Todas as atividades são gratuitas e as inscrições são abertas para os interessados acima de 60 anos.



A relação completa de atividades está disponível no site do programa USP 60+. Clique aqui!