Manual de Fisiologia Vegetal traz aplicações práticas para aumentar sustentabilidade na agricultura

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP em Piracicaba lançou a coleção Manual de Fisiologia Vegetal – Fisiologia da Produção de Cultivos, uma obra coletiva coordenada pelo professor Paulo Roberto de Camargo e Castro, com autoria de alunos da pós-graduação em Fisiologia da Produção de Cultivos. Dividida em volumes temáticos, a coleção apresenta a ecofisiologia de 25 espécies cultivadas, com foco em aplicações práticas para aumentar a produtividade e a sustentabilidade na agricultura. A obra está disponível para download gratuito no Portal de Livros Abertos da USP .

Os primeiros volumes abordam a produção de lavanda (Lavandula angustifolia), cogumelos comestíveis (Pleurotus ostreatus) e videira (Vitis vinifera), combinando ciência, inovação e linguagem acessível. Destinado principalmente às disciplinas das áreas de fitotecnia e horticultura nos níveis de graduação e de pós-graduação das faculdades de Agronomia, o manual também é indicado para professores e estudantes das áreas de biologia e ecologia vegetal, agricultura e pastagens, além de disciplinas afins, pois fornece uma base sólida para a abordagem científica dessas temáticas.

O conteúdo oferece uma abordagem científica voltada à solução de problemas com essas culturas em condições de campo, tornando-se uma ferramenta indispensável para agrônomos, consultores e produtores que atuam nos sistemas de produção agrícola. Destaque para a extensão e profundidade dos temas tratados em cada cultivo, com foco nos fundamentos mais relevantes. A bibliografia de cada capítulo está organizada ao final dos respectivos textos, contribuindo para a formação e atualização técnica do leitor.

Capas dos três volumes da coleção – Foto: Portal de Livros Abertos da USP

Todos os capítulos foram elaborados por estudantes da pós-graduação da Esalq/USP, como parte da disciplina de Fisiologia da Produção de Cultivos. A coleção reflete a excelência acadêmica da instituição e o compromisso com o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para a agricultura tropical. Segundo os autores, o Brasil desponta como um dos maiores e mais eficientes produtores agrícolas do mundo, impulsionado pelo conhecimento gerado por seus pesquisadores e pela adoção de tecnologias adaptadas aos diferentes manejos.

“A nova fronteira da ciência agronômica oferece oportunidades para transformar os sistemas agroalimentares, inclusive em ambientes desafiadores. Para dar solidez a essa transformação, são essenciais estratégias como a biofortificação, nutrição mineral, gestão hídrica e agricultura digital — temas amplamente abordados ao longo da obra”, informam.