Mocidade Junina leva o brilho da juventude e o calor do fogo sagrado ao Arraial Flor do Maracujá 2025

A agremiação mantém uma organização sólida que permite não só a continuidade do projeto cultural, mas também o fortalecimento do sentimento de pertencimento na comunidade. Os ensaios seguem a todo vapor, ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 22h30 às 00h, na Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa. “A escolha do nome Mocidade nunca foi por acaso. Reflete o perfil dos jovens que queríamos alcançar, com energia, identidade e propósito. Este ano, o tema traz a ideia do fogo como símbolo de luz, fé e transformação, e é essa intensidade que levaremos à arena”, destacou o presidente Rodrigo Cerdeira.Com uma diretoria formada por 6 membros e uma coordenação ativa de 20 pessoas, a agremiação mantém uma organização sólida que permite não só a continuidade do projeto cultural, mas também o fortalecimento do sentimento de pertencimento na comunidade. O evento, promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), acontece de1º a 10 de agosto, e promete movimentar a capital com apresentações de quadrilhas juninas, bois-bumbás, grupos folclóricos, música regional e comidas típicas. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o apoio à cultura popular é um compromisso que o governo do estado tem mantido ao longo dos anos. “Ver grupos como a Mocidade Junina mobilizando jovens e fortalecendo a identidade do nosso povo é algo que nos enche de orgulho”, ressaltou. Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo, o Arraial Flor do Maracujá é palco da diversidade cultural do estado, e a Mocidade Junina é um exemplo da potência criativa das nossas comunidades. “O governo do estado tem atuado para garantir estrutura, visibilidade e reconhecimento a todas as agremiações,” pontuou. Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia