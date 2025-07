Férias de julho ainda têm atividades nos museus e centros culturais da USP; confira

Exposição no Museu do Ipiranga mostra objetos produzidos por imigrantes europeus no Sul do Brasil – Foto: Hélio Nobre/Museu do Ipiranga

As férias de julho estão chegando ao fim, mas ainda é possível aproveitar dois finais de semana para conhecer acervos e participar de atividades científicas e culturais nos museus e centros culturais da USP. Há várias opções de programação gratuita e para todas as idades, na capital e no interior. Confira:

Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga tem 11 exposições permanentes, contando com 3.700 itens de acervo, sendo que 353 deles receberam tratamento multissensorial, facilitando as interações táteis e olfativas – há salas com cheiros –, além de material em braile. Os objetos datam dos séculos 19 e 20, mas há itens mais antigos, que remontam ao Brasil colonial. São pinturas, esculturas, moedas, documentos textuais, fotografias, objetos em tecido e madeira e duas maquetes de grande porte. O valor do ingresso é de R$ 30,00 (inteira), que pode ser comprado diretamente na bilheteria ou on-line pela plataforma Sympla, neste link .

Além das exposições permanentes, o Museu do Ipiranga promove a exposição temporária Design e Cotidiano na Coleção Azevedo Moura. A entrada é gratuita, de terça a domingo, das 10h às 17h, com última entrada às 16h, e ela está instalada no salão de exposições temporárias, espaço acessível e climatizado, com 900 m², localizado no Piso Jardim, o pavimento mais recente do museu, que fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

Com curadoria da historiadora de design Adélia Borges, o projeto reúne 930 itens adquiridos ao longo de décadas, desde meados de 1960, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São objetos produzidos por imigrantes europeus no Sul do Brasil entre a segunda metade do século 19 e o início do século 20. A coleção representa o imaginário social e o dia a dia de imigrantes alemães e italianos e revelam aspectos pessoais do universo doméstico de pessoas que buscavam construir uma nova vida. As obras conjugam as lembranças, as técnicas e os costumes trazidos pelos imigrantes de sua terra natal, de um lado, e as condições e materiais que encontraram na terra de adoção, de outro.

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, 20, bairro do Ipiranga, em São Paulo. Acompanhe o site do museu e o Facebook e Instagram .

Museu de Zoologia (MZ)

Público em atividade didática no Museu de Zoologia – Foto: Instagram/MZ USP

Essas são as últimas semanas para conferir a exposição A Vida Secreta dos Peixes Elétricos, que fica até o dia 3 de agosto, no piso 2 do museu. A visita é gratuita e não precisa de agendamento, de terça à domingo, das 10h às 16h30.

A mostra traz exemplares vivos de três espécies, emprestados por meio de uma parceria com o Aquário de São Paulo, e outros conservados, parte da coleção do MZ. A mostra conta com painéis explicativos, modelos das espécies para o público tocar, exemplares do museu em potes e três aquários para observação, cada um com uma espécie. Ao todo, são três peixes-elétricos (Electrophorus voltai), cinco carapós-tuviras (Gymnotus carapo) e seis ituí-cavalos (Apteronotus albifrons) vivos. Os visitantes também poderão ouvir os sons gerados pelas descargas elétricas dos peixes nos aquários, que acontecem, por exemplo, quando eles se reconhecem entre si. Saiba mais neste link .

Além da exposição, até o dia 27 de julho, é possível participar de atividades e oficinas especiais: dia 20, das 10h30 às 12h e das 14h às 16h, haverá O mundo diverso dos insetos. Todas as atividades são gratuitas e livres, mas crianças pequenas precisam estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Para a participação nas ações que acontecem no auditório, por conta da limitação de espaço, exigem a retirada de senha cerca de 15 minutos antes da atividade.

O MZ fica na Avenida Nazaré 481, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Saiba mais sobre o museu na página https://mz.usp.br e nas redes sociais Facebook e Instagram .

Parque CienTec

Grupo em visita monitorada pelo Parque Cientec – Foto: Instagram/Cientec USP

O CienTec oferece atividades educativas que aproximam o público da ciência por meio de experiências práticas. A Trilha Educativa na Mata permite explorar o ecossistema da Mata Atlântica e observar espécies nativas, enquanto a atividade Conhecendo os Solos ensina sobre a composição e a importância do solo com experimentos interativos. No laboratório de microscopia, a atração Mundo Microscópico revela estruturas invisíveis a olho nu, como organismos minúsculos e o interior de folhas.

Outro destaque é o Passeio das Abelhas, que apresenta espécies nativas sem ferrão e destaca o papel da polinização na conservação ambiental, com visita ao meliponário e à exposição Flores e Polinizadores. O Planetário oferece duas sessões diárias com projeções do céu noturno e abordagens culturais sobre astronomia. Já em Brincando com a Física, o visitante aprende conceitos físicos de forma lúdica. A exposição Biomas do Brasil completa o circuito, com painéis, mosaicos e realidade aumentada sobre os seis biomas do País.

O Parque CienTec fica na Av. Miguel Estefano, 4.200, Água Funda, em São Paulo, em frente ao Zoológico de São Paulo, e funciona de segunda a sábado, das 9h às 16h. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Acompanhe suas atividades no site do CienTec neste link ou no Instagram .

Museu de Anatomia Humana (MAH)

Museu de Anatomia Humana – Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Museu de Anatomia Humana (MAH) da USP está aberto nas férias, de terça a sexta, das 13h às 16h, para visitação da coleção de peças anatômicas do Professor Alfonso Bovero, que datam desde o início do século XX. Grupos a partir de quatro pessoas devem fazer o agendamento prévio neste link. https://museu.icb.usp.br

O público também poderá acompanhar também a exposição temporária Cirúrgico: Anatomias do corpo em invenção, com curadoria de Mariana Leão, que apresenta obras do artista visual, escritor e educador Victor Grizzo que exploram as relações entre anatomia e invenção. A exposição reúne 18 obras originais que propõem, em conjunto, uma cartografia imaginária do corpo humano, revelando ao público tanto suas estruturas visíveis quanto as camadas subjetivas que nos constituem.

“Em tempos de procedimentos cirúrgicos altamente tecnológicos e voltados a padrões de beleza uniformizados, Grizzo recorre aos recursos de outras espécies da natureza, sugerindo a hibridização entre o humano e outros seres”, explica a curadora Mariana Leão.

O MAH está localizado na Avenida Prof. Lineu Prestes 2415, na Cidade Universitária, bairro do Butantã, em São Paulo. Para saber mais acesse a página http://museu.icb.usp.br ou as redes sociais Facebook e Instagram .

Casa de Dona Yayá/Centro de Preservação Cultural

Crianças em atividades na Casa de Dona Yayá – Foto: Instagram/CPC USP

No domingo, dia 20 de julho, das 10h às 13h, acontece a exposição Imagens em Patrimônio apresenta fotografias que celebram o patrimônio cultural da Universidade de São Paulo. O conjunto de imagens da mostra exibe um painel representativo das referências culturais da Universidade sob o olhar sensível e original dos participantes e destaca a riqueza do patrimônio universitário em diferentes aspectos.

A equipe do Educativo vai receber crianças de todas as idades no último domingo do mês, dia 27 de julho, com atividades e brincadeiras inspiradas nos modos de brincar de antigamente.

E fechando o mês, acontece o evento de lançamento do livro Mapeando o terror: a arqueologia dos Centros de Detenção da Ditadura Brasileira, de Caroline Murta Lemos, com a presença da autora e das pesquisadoras Deborah Neves e Aline Feitoza de Oliveira para uma mesa-redonda sobre o tema.

A Casa de Dona Yayá fica na Rua Major Diogo, 353, no bairro do Bixiga, em São Paulo. Confira a programação completa no site do CPC e nas redes sociais Facebook e Instagram .

Museu Republicano de Itu

Pessoas em visita ao Museu Republicano de Itu – Foto: Facebook/MRI

O museu, que fica na cidade de Itu, tem atividades gratuitas que foram inspiradas na exposição em cartaz Foto Katahira: uma família nikkei no interior paulista e contemplam oficinas, mediações educativas e contação de histórias voltadas para públicos diversos, incluindo crianças, educadores e famílias. Com entrada gratuita, a programação acontecerá até 27 de julho.

Um dos destaques da programação é a oficina Acessibilizando Fotografias, que será realizada no dia 23 de julho, das 14h às 17h, com os especialistas Renan Nakano e Alexander Gimenes. Voltada para professores e profissionais da educação, a oficina propõe a criação de estratégias para tornar acervos fotográficos mais acessíveis, com enfoque em práticas inclusivas. Durante a atividade, os participantes irão desenvolver propostas de acessibilidade aplicadas às imagens da exposição Foto Katahira.

Nos dias 26 e 27, às 10h e 14h, haverá a atividade Álbum de Colagem, inspirada nos álbuns de família da exposição, que propõe a criação de narrativas visuais por meio da colagem.

O Museu Republicano Convenção de Itu fica na Rua Barão de Itaim, 67, Centro Histórico, Estância Turística de Itu. Aberto de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações no site https://museurepublicano.usp.br ou Instagram .

Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de Queiroz

Foto: Instagram/Museu Luiz de Queiroz

Localizado em Piracicaba, o Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de Queiroz tem como finalidade preservar a memória da Escola Superior de Agricultura

Luiz de Queiroz (Esalq), por meio de exposições e projetos educativos que estimulam reflexão científica, cultural e social.

Entre as exposições permanentes, estão as salas temáticas com informações sobre a história do café, a vida e obra de Luiz de Queiroz, a história da construção do Edifício Central e a análise do jardim francês.

No domingo, 27 de julho, a partir das 9h, o India Fest Piracicaba, evento gratuito voltado à divulgação da cultura indiana, será realizado ao lado do museu. O festival conta com atividades como música, dança, yoga, meditação e exposições. A iniciativa é promovida em parceria com o programa Yoga & Bem-Estar e reúne instituições como Brahma Kumaris, Centro Cultural da Índia, Consulado Geral da Índia, entre outras.

Entre os destaques da programação estão a presença do Cônsul Geral da Índia no Brasil, Shri Hansraj Singh Verma, e da diretora do Centro Cultural da Índia em São Paulo, Jyoti Kiran Shuklaa. O evento também traz apresentações do grupo Hindus Project, com foco em mantras e música meditativa, além de concerto de sitar, dança clássica indiana, exposição fotográfica e práticas de meditação Raja Yoga.

O museu fica ao lado do Pavilhão da Engenharia da Esalq, na Avenida Pádua Dias, 11, em Piracicaba, São Paulo. Mais informações na página do museu neste link ou no Instagram .