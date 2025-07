Pesquisa usa fungo como vacina para plantas para reforçar defesas da cana-de-açúcar contra infestações

Pesquisadores cultivaram fungo e o inocularam em plantas, seguido de infestação com pragas, para entender impacto sobre as defesas químicas e as interações com herbívoros e inimigos naturais. Foto: Divulgação/Marvin Mateo Pec Hernández

O fungo Metarhizium robertsii, além de combater pragas, também poderia atuar como indutor de defesas, como se fosse uma verdadeira “vacina” para as plantas de cana-de-açúcar, conclui pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba. A partir do estudo sobre as complexas interações entre fungos, plantas e insetos, o trabalho sinaliza para uma estratégia biológica capaz de reduzir a dependência a inseticidas químicos, aprimorar a eficiência do controle biológico e promover a sustentabilidade.

A pesquisa avaliou o Metarhizium robertsii, fungo que vive nos tecidos das plantas (endofítico), onde tem a capacidade de matar insetos (entomopatogênico) para melhorar as defesas da cana-de-açúcar, medindo níveis de fitormônios, emissões de compostos orgânicos voláteis e atração olfativa dos inimigos naturais. Entre eles, a vespa Cotesia flavipes e a tesourinha (também conhecida como “lacrainha”) Doru luteipes, inseto que possui uma espécie de par de pinças no abdome. A atuação do fungo ocorre em condições com e sem infestação da broca-da-cana-de-açúcar, principal praga da cultura.

“Na cana-de-açúcar ainda se compreende pouco o impacto desses fungos sobre as defesas químicas e sobre as interações com herbívoros e inimigos naturais”, explica Marvin Mateo Pec Hernández, engenheiro agrônomo formado pela Universidad de San Carlos de Guatemala e doutorando em Entomologia pela Esalq, autor do trabalho. A pesquisa desenvolveu uma abordagem multidisciplinar que incluiu o cultivo do fungo e sua inoculação em plantas, seguido da infestação com pragas.

Análises químicas quantificaram os níveis de fitormônios (hormônios vegetais) e compostos orgânicos voláteis (substâncias que evaporam em temperatura ambiente), e bioensaios comportamentais para avaliaram a preferência de colocação de ovos (ovoposição) das pragas. Ao mesmo tempo, foram couduzidos experimentos para investigar a atratividade pelo olfato da Cotesia flavipes, que atua como parasita, e da Doru luteipes, predadora noturna, ambas inimigas naturais da broca-da-cana.

Estratégia ecologicamente correta

Para Pec Hernández, os resultados apontaram para uma estratégia ecologicamente correta, que pode reduzir a dependência do uso de inseticidas químicos ao melhorar as defesas naturais da planta, tornando o controle biológico mais eficiente. Ao mesmo tempo, ela potencializaria a atratividade de inimigos naturais, como a mosca Cotesia flavipes, para controlar a broca-da-cana, contribuindo para a sustentabilidade da cultura da cana-de-açúcar ao oferecer uma abordagem de manejo de pragas de baixo impacto ambiental.

“Plantas inoculadas com o fungo apresentaram alterações significativas nos níveis de compostos secundários responsáveis pela defesa da planta contra pragas, como os ácidos jasmônico e salicílico, além de mudanças nas emissões de compostos voláteis, tanto durante o dia quanto à noite”, explica o pesquisador. “Nas plantas ainda não infestadas pela broca-da-cana, observamos uma redução na colocação de ovos pela praga.”

Nas espécies infestadas houve maior atração da vespa Cotesia flavipes, indicando que o inimigo natural pode estar atuando de forma mais eficaz no controle da praga. Por outro lado, a tesourinha não apresentou aumento de atração, mesmo com as alterações nos compostos voláteis emitidos à noite.

A pesquisa é descrita na tese de doutorado Metarhizium robertsii altera os voláteis da cana-de-açúcar e suas interações com insetos , defendida por Pec Hernández em janeiro deste ano. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Ecologia Química e Comportamento de Insetos da Esalq, sob coordenação do professor José Maurício Simões Bento, com o envolvimento do doutorando Marvin Mateo Pec Hernández e dos pesquisadores Paolo Salazar Mendoza, Diego Martins Magalhães e Kamila E. Xavier de Azevedo.