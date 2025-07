Após mais de três décadas, Ribeirão Preto retorna à programação dos Jogos Regionais

Ribeirão Preto voltou aos Jogos Regionais. Após 34 anos, o município é novamente sede da competição estadual.

A etapa da 5ª Região Esportiva teve a sua abertura oficial na última sexta-feira (18), na Cava do Bosque, local onde ocorrem as disputas de vôlei e basquete. Além da secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis, e do prefeito do município, Ricardo Silva, a solenidade contou com a presença da triatleta e campeã pan-americana Luiza Baptista, que em 2022 viveu um drama após ser atropelada enquanto treinava de bicicleta.

São mais de 4 mil atletas e 49 municípios envolvidos, o que faz de Ribeirão Preto a sede com mais municípios inscritos nestes Jogos Regionais.

“É nos Jogos Regionais que o esporte se fundamenta. Estamos vendo nesta edição recordes sendo quebrados. Em apenas quatro etapas, mais de 15 mil atletas deixaram a sua marca. Os Regionais se estendem até o próximo dia 26 e certamente superaremos os 30 mil”, celebrou Helena Reis.

Os Jogos Regionais contam com 24 modalidades, uma a mais que em 2024 – o basquete 3×3 foi incluído na programação – e duas categorias em disputa, sub-21 e livre. Os melhores atletas e equipes garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Além de Ribeirão Preto, a competição segue paralelamente em outras três cidades: São Bernardo do Campo (1ª Região Esportiva), Lins (3ª) e Ourinhos (7ª).