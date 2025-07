Camarão é alternativa saudável e nutritiva mesmo no inverno; veja benefícios

Boa parte do consumo de camarão se dá nas praias brasileiras, especialmente durante a alta temporada. Apesar de ser um dos frutos do mar mais apreciados pelos brasileiros, o camarão costuma perder espaço no cardápio durante o inverno, principalmente nas regiões litorâneas do Sudeste, onde a movimentação nas praias diminui consideravelmente com a chegada do frio. Essa variação no consumo está diretamente relacionada ao turismo, às férias e ao clima quente, que estimulam refeições à base de frutos do mar. A sazonalidade é um fator que interfere no comércio de camarão.

No entanto, especialistas do Instituto de Pesca (IP-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, destacam que o camarão é uma excelente fonte de proteína e nutrientes essenciais, e que seu consumo pode ser mantido ao longo de todo o ano, independentemente da estação.

Rico em selênio, vitamina B12, zinco e ômega-3, o camarão contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico, auxilia na saúde cardiovascular e possui baixo teor de gordura. Além disso, por sua versatilidade, pode ser incluído em receitas mais aconchegantes, ideais para os dias frios, como risotos, moquecas, caldos e escondidinhos. Incluir o camarão no cardápio de inverno é uma forma saborosa e saudável de diversificar as refeições e apoiar também os produtores e comerciantes que dependem da cadeia do pescado ao longo de todo o ano.

Para quem deseja manter uma alimentação equilibrada no inverno, o camarão é uma excelente alternativa para variar o consumo de proteínas tradicionais, como carnes vermelhas e frango. Apostar em pratos com frutos do mar pode trazer novos sabores à mesa e ainda proporcionar benefícios importantes à saúde.

De acordo com o pesquisador científico do IP Fábio Sussel, “os dias frios de fato trazem uma tendência natural de escolhas por proteínas que tragam maior sensação de saciedade, como a suína e a bovina. Mas saúde é algo que devemos cuidar o ano todo. Moqueca e caldo de cabeça de camarão, por exemplo, são opções ricas em ômega-3 e que caem muito bem no período do inverno”.

Instituto de Pesca

O Instituto de Pesca é uma instituição de pesquisa científica e tecnológica, vinculada à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que tem a missão de promover soluções científicas, tecnológicas e inovadora para o desenvolvimento sustentável da cadeia de valor da Pesca e da Aquicultura.