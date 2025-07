Laboratório de criação das borboletas será aberto a visitas pela primeira vez no Museu Catavento

O Borboletário do Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, completa dez anos nesta sexta-feira (18). Desde sua criação, em 2015, o espaço vem se consolidando como um dos mais visitados do museu, chegando a 25 mil visitantes no ano passado.

Para marcar o aniversário, o Catavento preparou uma programação especial integrando também as atividades de férias . Entre as ações estão visitas guiadas ao Laboratório de Criação — que abre suas portas ao público pela primeira vez — e oficinas educativas voltadas à sensibilização ambiental por meio da observação e da criação de borboletas.

Borboletário no Museu Catavento completa 10 anos. Foto: Divulgação/Governo de SP

O Museu Catavento conta com um laboratório de criação de borboletas próprio e autorizado pelo Ibama, desde 2020. A iniciativa tornou o manejo mais eficiente e elevou a qualidade da criação das borboletas, permitindo que o espaço se tornasse autossuficiente no cuidado com esses animais.

Nele, são monitoradas todas as fases do ciclo de vida das borboletas, desde o ovo até a fase adulta. Esse ambiente funciona como suporte técnico e, a partir de agora, como espaço educativo. “A concretização desse projeto foi possível graças a parcerias fundamentais estabelecidas ao longo do tempo”, comenta Rodrigo Silva, supervisor educacional responsável pelas atividades do Borboletário. Ele conta que os primeiros exemplares de borboletas vieram do Parque Mangal das Garças, em Belém do Pará, que cedeu alguns indivíduos para compor a coleção inicial.

“Outra colaboração essencial foi com o Borboletário de Diadema, que por anos funcionou como o laboratório de criação do museu. Lá, as fases iniciais do ciclo de vida das borboletas, desde os ovos até as lagartas eram cuidadosamente acompanhadas. Somente na fase de pupa os insetos eram levados ao museu, onde emergiam e podiam ser admirados pelo público”, completa Silva.

Agenda de férias

Às quartas e quintas-feiras de julho, ocorre a Vivência Borboletário + Laboratório de Portas Abertas, com cinco sessões diárias (ver serviço completo abaixo). A atividade tem início com uma mediação no borboletário sobre o ciclo de vida dos insetos. Em seguida, os participantes são divididos em dois grupos: um acompanha uma apresentação no laboratório de criação; o outro participa de uma observação prática com uso de macroscópio.

Às sextas-feiras, a programação inclui a Oficina Borboletas de Biscuit, atividade ao ar livre com foco em educação ambiental e expressão artística. Durante a oficina, são abordados temas como metamorfose, diversidade e função ecológica das borboletas, enquanto os participantes modelam suas próprias peças em biscuit. As atividades são gratuitas e abertas ao público, com retirada de senha pelo site do museu.

Borboletário do Museu Catavento

O espaço abriga atualmente três espécies de borboletas: Ascia monuste, Caligo illioneus e Methona themisto, esta última reintegrada recentemente após cinco anos de ausência. São 250 borboletas hoje, e cerca de quatro mil lagartas. O museu já possui autorização para criação de até 20 espécies, e está em processo de finalização do Plano de Manejo, em processo que envolve o Ibama e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Borboletário no Museu Catavento. Foto: Divulgação/Governo de SP

A criação do Borboletário foi inspirada em uma visita do presidente do Conselho Diretivo e um dos idealizadores do Museu Catavento, Sérgio Freitas, a um borboletário na Malásia. A partir dessa experiência, surgiu a proposta de implantar um espaço semelhante no centro de São Paulo. O projeto foi desenvolvido por Ricardo Pisanelli, Superintendente de Projetos do Museu Catavento, e ocupa uma cúpula geodésica de 145 triângulos metálicos no jardim interno do museu, conhecido como Jardim de Polinizadores.

Sobre o Museu Catavento

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrado pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional, é o museu de ciências mais visitado de São Paulo. Desde sua inauguração em 2009, destaca-se por combinar conhecimento e diversão, oferecendo 250 instalações interativas que exploram temas científicos de maneira envolvente. Localizado no histórico Palácio das Indústrias, o museu é dividido em quatro grandes áreas: Universo, Vida, Engenho e Sociedade, proporcionando uma experiência educativa acessível para todas as idades. Com atendimento de mais de 7,5 milhões de visitantes nos últimos 16 anos, o Museu Catavento se consolidou como referência em cultura, ciência e tecnologia, cumprindo sua missão de estimular a curiosidade e o aprendizado.

Serviço

Vivência Borboletário + Laboratório de Portas Abertas

Quartas e quintas-feiras de julho

Horários: 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 e 15h30

Classificação: Livre / limite de 14 participantes por horário

Local: Borboletário

Necessário retirar senha no site

Oficina Borboletas de Biscuit

Sextas-feiras: 04, 11, 18 e 25 de julho

Horários: 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 e 15h30

Classificação: Livre

Local: Área Externa – Espaço Férias

Atividade sujeita às condições climáticas

Necessário retirar senha no site

Demais atividades das férias de julho

Museu Catavento

Endereço: Palácio das Indústrias – Av. Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II – São Paulo/SP.

Quando: Terça a domingo, das 9h às 17h – bilheteria fecha às 16h.

Ingressos: R$ 18 inteira e R$ 9 meia – Gratuito às terças-feiras, todo primeiro domingo e toda segunda quarta-feira de cada mês.