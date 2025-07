Ações educativas do Detran-SP no 1º semestre de 2025 já superam atividades de 2024

Só no Maio Amarelo, a programação educativa do Detran-SP ultrapassou 600 ações e atingiu diretamente 173.657 pessoas

A segurança no trânsito passa pela educação. É com essa visão que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) aposta em ações de conscientização: apenas no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 1.475 atividades educativas em 339 municípios do estado, que impactaram diretamente 446 mil pessoas e, segundo estimativas do órgão, atingiram mais de 1,14 milhão de pessoas indiretamente.

As iniciativas de 2025, pensadas para sensibilizar pedestres, motoristas e motociclistas quanto à importância do respeito às regras em prol da vida, focaram no excesso de velocidade, tema que também encabeçou a campanha do Maio Amarelo deste ano.

Só no Maio Amarelo , a programação educativa do Detran-SP ultrapassou 600 ações e atingiu diretamente 173.657 pessoas – 430.300 de maneira indireta – em todo o estado. A grade de atividades do mês teve início com um simulador de impacto que permitia ao participante sentir os efeitos de uma batida no trânsito, ação realizada na capital em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e as concessionárias Ecovias Imigrantes e Ecovias Leste Paulista.

Por dois dias seguidos, junto à Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o Detran-SP realizou um pit stop informativo para cerca de 2.500 motoqueiros na zona norte de São Paulo, com palestras, atividades lúdicas, orientação sobre normas e itens de segurança e distribuição de materiais educativos.

Frente importante na redução da letalidade no trânsito, ao lado do avanço regulatório, e da fiscalização, a educação viária tem ganhado terreno no estado. Desde 2023, o Detran-SP soma 3.087 ações de conscientização, com impacto sobre quase 1 milhão de pessoas.