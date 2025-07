A tradição apícola do município de Agudos, no centro-oeste paulista, agora tem o reconhecimento oficial do programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Recentemente, a Cadeia Produtiva Local (CPL) de Apicultura e Meliponicultura de Agudos recebeu o selo de CPL em Desenvolvimento, concedido a cadeias organizadas que já apresentam bom nível de articulação e atuação produtiva conjunta.

Embora a Associação de Apicultores e Meliponicultores de Agudos e Região (AAPIMAR), entidade responsável pela CPL, seja nova, fundada em 2020, a produção de mel, própolis e outros derivados faz parte da identidade do município há muito mais tempo. Essa tradição remonta aos tempos dos padres franciscanos, em especial Frei Hugolino, que, em 1956, introduziu o cultivo de abelhas na região e transmitiu esse conhecimento às famílias locais, ajudando a consolidar um costume que hoje integra a cultura de Agudos.

“O reconhecimento da CPL foi um grande passo para todos nós. A associação é jovem, mas o trabalho com abelhas vem de muito antes. O SP Produz nos ajudou a mostrar que estamos organizados e comprometidos com o cooperativismo e a qualidade dos produtos”, afirma Evandro José da Costa, presidente da AAPIMAR.

SP Produz reconhece Cadeia Produtiva Local de Agudos e fortalece tradição do mel na região

Atualmente, a CPL de Apicultura e Meliponicultura de Agudos gera aproximadamente 160 empregos diretos e indiretos na região. Segundo estimativas da entidade, existem cerca de 300 produtores de mel e derivados em um raio de 50 km do município. Evandro explica que a grande maioria dos apicultores possui outras fontes de renda, como trabalhos na indústria, comércio ou campo.

“A apicultura sempre esteve presente em Agudos, mas cada um fazia por conta própria. Agora, pensamos em rede, compartilhamos conhecimentos e buscamos soluções em conjunto. Queremos atrair cada vez mais famílias e melhorar as condições de trabalho”, declara o presidente, destacando que atualmente 16 famílias estão formalmente associadas.

A AAPIMAR também aposta na criação de abelhas nativas sem ferrão (meliponicultura), prática com grande potencial ecológico, especialmente pela importância das abelhas na polinização de plantas da região. A diversidade de produtos do mel, própolis, pólen e outros derivados dessa cultura abre possibilidades para agregar valor e explorar nichos de mercados mais especializados.

Com o reconhecimento conquistado, a AAPIMAR pretende participar dos próximos editais de fomento do SP Produz. Inclusive, a associação já tem alguns projetos prontos, como a aquisição de equipamento para produção de cera alveolada, implantação de um laboratório de análise de mel, linha de envase em baldes de 25 kg e estrutura para testes de glifosato. “Com esses investimentos, queremos mostrar que o trabalho coletivo traz benefícios reais e fortalece a cultura do associativismo entre os produtores”, conclui Evandro.

SP Produz

Lançado em junho de 2024, o programa SP Produz tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas locais de São Paulo, estimulando a auto-organização de aglomerações produtivas setoriais e promovendo o desenvolvimento econômico regional. No ano passado, foram reconhecidas 80 CPLs, com os graus de maturidade: Aglomerado Produtivo, CPL em Desenvolvimento, CPL Consolidada e CPL Madura.