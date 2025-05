Expositores comemoram vendas acima do esperado na 12ª Rondônia Rural Show Internacional

Expositor destaca estrutura da Rondônia Rural Show

Marcelo Alves Medeiros – expositor – Pavilhão Empresarial Internacional

‘‘A 12ª Rondônia Rural Show Internacional está nos surpreendendo. Ano passado foi uma excelente feira, mas este ano está ainda melhor, pela infraestrutura que o governo de Rondônia apresentou para os expositores e o público, e pelo trabalho de apoio ao desenvolvimento. Com base no resultado do ano passado, calculei a reposição dos produtos para quarta-feira, mas já na terça-feira tive que repor o mel de cacau, os chocolates, o creme de castanha, e isso me surpreendeu. As pessoas estão vindo e gostando, é um belíssimo evento’’, disse.

Karoline Maria da Silva – Expositora – Pavilhão da Agricultura

Produção está sendo ampliada com a venda em alta

‘‘Do ano passado para cá, senti uma grande diferença. O ambiente está melhor, as pessoas estão elogiando muito a estrutura e gostando da nossa diversidade. Tanto é que minha mãe está tendo que produzir mais para atender à demanda; estamos indo além das metas a cada dia. Superou nossa expectativa. Acredito que até sábado, vamos dobrar o volume de negócios comparado ao ano passado. As famosas geleias de pimenta biquinho, de abacaxi com pimenta, e a de manga com maracujá estão acabando rápido. As pessoas gostam de produtos diferentes. Nossa família está muito feliz, porque trabalhamos unidos e estamos vendo o retorno. Meu pai planta, minha mãe produz as geleias, e eu e minha irmã fazemos as vendas. Estamos realizados’’, comemorou.

