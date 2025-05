Ji-Paraná recebe a Feira de Empreendedores, promovida pelo governo de RO, até sexta-feira, 30

AFeira de Empreendedores, organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), iniciou junto com a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional na segunda-feira (26), e segue até sexta-feira (30), em Ji-Paraná. O evento, já tradicional, reúne gastronomia, artesanato e cultura, sempre das 18h às 00h, no estacionamento de um posto localizado na Avenida Marechal Rondon com a Rua João Batista Rios, no Bairro Jardim Aurélio Bernardes. O vice-governador e secretário da Sedec visitou a Feira e cumprimentou os empreendedores

O vice-governador e secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, enfatizou a relevância do evento como estratégia de fomento ao empreendedorismo regional. “A Feira é uma oportunidade para atrair os visitantes que estão de passagem pela cidade, mostrar o melhor da criatividade e capacidade empreendedora dos empresários de Ji-Paraná, além de proporcionar um espaço de lazer e cultura para toda a família.”

A Feira oferece aos empreendedores um espaço gratuito para exposição, atraindo público também em função do Rondônia Rural Show, que ocorre simultaneamente no município.

Esta edição especial da Feira reúne 100 empreendedores de vários municípios do estado, expondo diversos tipos de produtos. A empreendedora Jani Damaris Karnopp Eller, de Governador Jorge Teixeira, começou a cultivar mel de abelha em 2019, durante a pandemia, e hoje tem uma linha diversificada de produtos a base de mel. “É a primeira vez que participo, mas é uma oportunidade excelente do governo do estado para nós, que somos pequenos empreendedores. Aqui estou divulgando meus produtos e fazendo muitas vendas”, agradeceu.

A produtora de mel e produtos derivados, Jani Damaris, de Governador Jorge Teixeira, participa da Feira pela primeira vez

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para fortalecer a economia e valorizar os talentos locais. “A Feira é realmente essa vitrine para os nossos empreendedores e uma oportunidade de promover o desenvolvimento econômico local. Eventos como este fortalecem a economia e proporcionam momentos de integração e lazer para toda a comunidade.”

Além da exposição e venda de produtos, até esta sexta-feira (30), a Feira de Empreendedores conta com apresentações artísticas diárias, garantindo entretenimento para os visitantes.

