O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) do Comando de Policiamento do Interior 2 inaugurou nesta quarta-feira (28) o serviço da Cabine Lilás, voltado ao atendimento especializado e humanizado às vítimas de violência doméstica e familiar. Ao todo, 38 municípios da região de Campinas serão contemplados com o projeto.