Rondônia Rural Show Internacional tem atividades sobre Inteligência Artificial no campo

Cursos voltados ao agronegócio capacitam jovens para as novidades que surgem com o avanço tecnológico no campo

Inteligência artificial é um tema presente em todos os cursos técnicos do Idep

CURRÍCULO ATUALIZADO

Paulo Hipolito dos Santos Sakyrabiar, de 16 anos, já está se preparando para lidar com as novidades no agro. O jovem indígena, que mora na comunidade Rolim de Moura do Guaporé, faz o Curso Técnico em Agropecuária no Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abaitará, unidade executora do Idep localizado em Pimenta Bueno. “Estou fazendo esse curso porque alguns familiares como tio, primo e irmão já fizeram curso técnico no agro e gosto dessa área”, declarou o estudante.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, os cursos realizados pela instituição contemplam Inteligência Artificial porque a IA está presente cada vez mais na rotina da sociedade e o ensino profissionalizante não pode ficar de fora desse contexto. “Para se ter uma carreira de sucesso, o estudante precisa ter um currículo atualizado porque a evolução no mundo de trabalho é constante”, frisou.

FUNÇÕES IA NO CAMPO

Automação de máquinas e processos

Tratores e máquinas agrícolas com IA podem realizar tarefas como plantio, colheita e aplicação de fertilizantes com maior precisão e menor desperdício.

Monitoramento e análise de dados

Sensores e drones coletam dados em tempo real sobre clima, solo, plantas e animais, permitindo a tomada de decisões mais assertivas.

Gestão da cadeia de suprimentos

A Inteligência Artificial otimiza o transporte e o armazenamento de produtos, reduzindo custos e perdas.

Manejo de rebanhos

Monitora a saúde e o comportamento dos animais, identificando doenças e auxiliando no controle dos rebanhos.

Sistemas de irrigação inteligentes

A IA ajusta automaticamente a quantidade de água necessária para cada planta, otimizando o uso de recursos hídricos.

Previsão de riscos e desastres

Auxilia na previsão de eventos climáticos e pragas, permitindo que os produtores se preparem para evitar perdas.

Produção pecuária e avícola

A IA monitora a saúde e o comportamento dos animais, detecta sinais de doenças e ajusta a alimentação quando necessário.

Inteligência de mercado

Auxilia na análise de dados sobre o mercado, os consumidores e os concorrentes, permitindo que os produtores tomem decisões estratégicas mais assertivas.

BENEFÍCIOS IA NO AGRONEGÓCIO

Aumento da produtividade

A automação e a otimização dos processos permitem que os produtores produzam mais com menos recursos.

Redução de custos

A IA otimiza o uso de recursos como água, fertilizantes e energia, reduzindo os custos de produção.

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia