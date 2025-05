Segundo dia: 12ª Rondônia Rural Show avança em movimentação de negócios e atividades que impulsionam o agro

Governo entrega EPIs para catadores de materiais recicláveis

Também foi evidenciado o compromisso do governo de Rondônia para garantir estrutura aos agricultores, pecuaristas que buscam acompanhar a maior feira do agro da Região Norte. Nesse sentido, cerca de 571 produtores rurais das regiões do Cone Sul e Rio Machado foram transportados por 16 ônibus, disponibilizados gratuitamente pelo governo do estado, para participar da programação da feira, que este ano também apresenta a tradicional RondoLeite.

Outro destaque da terça-feira na Rondônia Rural Show Internacional refere-se à entrega kits contendo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para Catadores de Materiais Recicláveis que estão atuando na coleta seletiva durante a Rondônia Rural Show.

O objetivo do governo do estado é minimizar os danos e proporcionar melhorias a saúde e o bem-estar dos catadores, bem como preveni-los dos riscos de contraírem doenças ou possíveis acidentes. Contribuindo para a concretização da dignidade e dos valores sociais do trabalho significativo desses profissionais.

Fonte

Texto: Paulo Ricardo

Fotos: Frank Néry, Toni Francis e Arthur Amaral

Secom - Governo de Rondônia