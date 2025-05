Governo de RO garante dignidade e segurança para catadores de materiais recicláveis com entrega de EPIs

A iniciativa do governo do estado faz parte do projeto Rondônia Recicla, que tem por objetivo evitar danos e proporcionar melhorias na saúde e bem-estar dos catadores

Ao todo, foram adquiridos pelo governo de Rondônia 2 mil kits de EPIs, com investimento de R$ 775.180

A iniciativa do governo do estado faz parte do projetoRondônia Recicla, que tem por objetivo evitar danos e proporcionar melhorias na saúde e bem-estar dos catadores, além de protegê-los contra o risco de contrair doenças ou sofrer possíveis acidentes.

Destacada pelo governador Marcos Rocha, que tem percorrido todos os setores da maior feira do agronegócio da Região Norte, a entrega dos EPIs reforça a ação do governo para proteção e segurança desses profissionais.

“A entrega dos equipamentos de proteção individual é um reconhecimento da importância dos catadores e uma forma de valorizá-los. São profissionais que contribuem para a limpeza do espaço e, inclusive, para a preservação ambiental com a destinação correta dos materiais recicláveis”, destacou o governador.

A secretária da Seas, Luana Rocha, reforça que a medida irá fortalecer a reciclagem, e também enalteceu a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), contribuindo para a concretização da dignidade e dos valores sociais do trabalho significativo desses profissionais.

Ao todo, foram adquiridos pelo governo de Rondônia 2 mil kits de EPIs, com investimento de R$ 775.180. “Essa medida do governo do estado, além de garantir a segurança desses profissionais, integra um conjunto de políticas públicas voltadas à valorização dos catadores e formalização do trabalho”, enfatizou a secretária.

FORTALECIMENTO

Entusiasmado com a entrega dos kits, o catador Toni dos Santos, que atua na área há mais de 20 anos, afirmou que, “antes não éramos vistos, e agora estamos tendo atenção do governo do estado que tem valorizado e garantido mais dignidade aos catadores.”

Os kits entregues incluem luvas anticorte, botas, máscaras respiratórias, protetores auriculares, coletes reflexivos, camiseta longa, avental de PVC forrado, óculos de segurança, calça brim, chapéu árabe com protetor de pescoço, entre outros itens de proteção que também serão distribuídos para todos os catadores do estado durante o ano.

Fonte

Texto: Paulo Ricardo Leal

Fotos: Arthur Amaral e Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia