Governo de RO e Embrapa apresentam avanços em tecnologia e sustentabilidade na Rondônia Rural Show

Durante a RRSI 2025, além do CarbCafé, os visitantes podem conhecer o programa de melhoramento genético participativo realizado pela Embrapa Rondônia, com apoio da Seagri e Sedec

Na primeira colheita, 20% dos clones superaram 85 sacas por hectare Os resultados iniciais apontam o potencial do projeto para a transformação da cafeicultura regional. “Na primeira colheita, 20% dos clones superaram 85 sacas por hectare, com alguns atingindo 140 sacas, comprovando o sucesso do nosso trabalho com os Robustas Amazônicos”, celebrou Alexsandro Lara Teixeira, pesquisador da Embrapa Café. PARCEIROS O projeto de pesquisa envolveu, na fase de execução, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) com apoio fundamental à Embrapa Territorial, Embrapa Rondônia, Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia (Caferon), instituição financeira e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com resultados que atestam o potencial da cafeicultura regional na mitigação das mudanças climáticas. MEIO SÉCULO A chefe-geral da Embrapa Rondônia, Lucia Wadt destacou que, para marcar os 50 anos da Embrapa em Rondônia será inaugurado o Espaço de Inovação, com uma intensa programação técnica, oficinas práticas e degustações; e uma Vitrine Tecnológica que reúne cultivares adaptadas, forrageiras e sistemas resilientes às mudanças climáticas. “Todas as atrações são gratuitas, abertas ao público, e mostram a diversidade de tecnologias que impulsionaram o desenvolvimento agropecuário na Amazônia de forma sustentável”, afirmou. SUSTENTABILIDADE O evento reforça o papel estratégico de Rondônia na agenda global sobre clima e sustentabilidade, com discussões que antecipam os temas centrais da COP 30. “Estamos colocando o agro de Rondônia no centro das discussões internacionais, provando que desenvolvimento e preservação ambiental podem caminhar juntos”, pontuou o governador Marcos Rocha. Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Enrique Alves

Secom - Governo de Rondônia