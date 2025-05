Solenidades marcam abertura da fase regional do Joer 2025 em São Francisco do Guaporé e Vilhena

Ogoverno de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou nesta terça-feira (27), a solenidade de abertura da fase regional dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2025 nos municípios de Vilhena e São Francisco do Guaporé. As cerimônias marcaram o início oficial das competições nas regionais Cone Sul e Guaporé, reunindo delegações escolares de dezenas de cidades. A fase regional segue até 22 de junho, sendo a etapa com maior abrangência territorial do maior evento esportivo da Região Norte.

Com estrutura assegurada pelo governo do estado, os jogos contam com transporte urbano e rodoviário, alimentação, arbitragem e alojamento para os participantes. As modalidades em disputa incluem atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a abertura da fase regional foi uma celebração do esporte como ferramenta de transformação. A participação de estudantes de diferentes municípios representa a integração e o fortalecimento da educação pública por meio do esporte.

A superintendente Regional de Educação de Vilhena, Nilta de Souza Costa, ressaltou o empenho para a organização do evento, e a importância da fase regional para a formação integral dos jovens. “Estamos muito felizes em sediar a abertura do Joer na Regional Cone Sul. Esse momento foi fundamental para fortalecer o esporte escolar, que é um dos grandes aliados da educação, promovendo disciplina, saúde e inclusão social entre os estudantes.”



Em São Francisco do Guaporé, a jovem juramentista Merlya Souza Alves Pinheiro, da modalidade xadrez infantil feminino, destacou-se ao conquistar o 1º lugar no Joer municipal e o 3º lugar na etapa estadual em 2024. “Participar do Joer é uma oportunidade incrível de mostrar meu talento e aprender com cada partida. O incentivo do governo tem sido essencial para o meu desenvolvimento no esporte,” afirmou a atleta.

SOBRE O EVENTO

Durante a solenidade, houve desfile das delegações, apresentações culturais e a condução simbólica da tocha dos jogos, reforçando o espírito de união e superação. Murilo da Costa Espada, atleta da modalidade ciclismo do Colégio Vanks e juramentista da fase regional, declarou: “Prometo, em nome de todos os atletas, participar lealmente dos Jogos Escolares de Rondônia, respeitando as regras que regem esta competição, lutando com dignidade e espírito esportivo, valorizando meus adversários e honrando os princípios da amizade, do respeito e da superação.”

As fases regionais seguem nas próximas semanas em outros municípios:

Porto Velho (2 a 11 de junho – Macrorregional Metropolitana);

Cacoal (9 a 14 de junho – Regional Centro);

Ji-Paraná (8 a 13 de junho – Regional Centro-Oeste);

Guajará-Mirim (16 a 20 de junho – Regional Mamoré);

Ariquemes (16 a 21 de junho – Regional Norte); e

Jaru (17 a 22 de junho – Regional Noroeste).

O Joer 2025 integra a política do governo do estado de valorização do esporte escolar como instrumento de inclusão, cidadania e excelência educacional.

