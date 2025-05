Nesta terça-feira (27), em que se celebra o Dia Nacional da Mata Atlântica, o projeto Bichos do P.E.F.I. ganha destaque como uma iniciativa que fortalece a valorização do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (P.E.F.I.). O projeto tem como objetivo estimular a observação e o registro de animais silvestres nessa Unidade de Conservação de Proteção Integral.