Governo de SP inicia ampla programação na Semana do Meio Ambiente; confira

A Semana do Meio Ambiente acontece oficialmente entre os dias 2 e 6 de junho, mas a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) realiza, desde o dia 26, uma programação especial com encontros técnicos, congressos, lançamentos e ações de educação ambiental. A agenda se estende por diversas regiões do Estado de São Paulo e contempla uma série de iniciativas voltadas à conservação da biodiversidade, adaptação às mudanças climáticas e gestão sustentável dos recursos naturais.