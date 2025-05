Monilíase do cacaueiro e serviços de inspeção são destacados no primeiro dia da Rondônia Rural Show

Cristina Barbosa destacou a importância da capacitação A produtora rural de Ji-Paraná, Cristina Barbosa, destacou a importância da capacitação. “A oficina foi extremamente esclarecedora. Informação é a principal arma para manter Rondônia livre dessa doença”, afirmou. Já o técnico agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, Gustavo Lisboa, enfatizou o impacto das orientações recebidas. “Esses conhecimentos nos ajudam a alertar os produtores e a agir de forma rápida diante de qualquer suspeita.” A segunda oficina abordou o tema “Serviços de Inspeção, Consórcios e Selos de Qualidade”, com apresentação do auditor-fiscal da Idaron, Rodrigo Jujihara. De maneira didática e acessível, o palestrante detalhou os sistemas de inspeção — SIE (Estadual), SIM (Municipal) e SIF (Federal) — e destacou a importância do selo ARTE (Artesanal), que garantem a rastreabilidade e a confiabilidade dos alimentos de origem animal. O técnico agrícola Gustavo Lisboa enfatizou o impacto das orientações recebidas “Mais do que uma exigência legal, os selos de inspeção representam segurança alimentar e confiança do consumidor. Eles são fundamentais para ampliar o acesso dos pequenos produtores aos mercados formais, agregando valor e credibilidade aos produtos”, afirmou auditor-fiscal da Idaron. PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES A oficina despertou o interesse de estudantes da área de medicina veterinária, como Bruna Vitória Quevedo, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), que evidenciou a relevância do tema. “Os selos de inspeção estão presentes no cotidiano da população, mas nem todos compreendem sua real importância. Aprender sobre isso é essencial para nós, futuros profissionais da área.” Maria Eduarda, aluna de uma instituição de ensino superior, reforçou. “São palestras que nos conectam com a realidade do campo e com a saúde pública”, disse. As oficinas promovidas pela Idaron reforçam o compromisso do governo de Rondônia com a educação sanitária, a prevenção de doenças e o fortalecimento da agroindústria local. A programação segue durante toda a semana, com novos temas voltados à defesa sanitária, à produção sustentável e à valorização da qualidade dos produtos rondonienses. Fonte

Texto: Toni Francis

Fotos: Toni Francis

Secom - Governo de Rondônia