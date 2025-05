Primeiro dia: 12ª Rondônia Rural Show dá largada com programação voltada ao agronegócio sustentável

Abertura oficial da Rondônia Rural Show aconteceu na segunda-feira (26), com a presença de autoridades e visitantes

Rondônia Rural Show 2025 traz o tema “Do Campo ao Futuro”

Também no primeiro dia de feira, foram destacados os espaços destinados para os veículos de comunicação que estão atuando na cobertura jornalística do evento. Outro destaque apresentado refere-se ao benefício de condições especiais de pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), conforme o Decreto 30.118, de 27 de março de 2025 .

ATENDIMENTO

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) garante suporte atendimento dos visitantes, com a instalação de suporte à saúde que podem ser acionados em casos de primeiros socorros.

Além disso, a Sesau, com apoio do Laboratório Estadual de Patologia em Análises Clínicas (Lepac), também disponibiliza exames de hemograma completo; urina; enzimas cardíacas; testes para Dengue; Chikungunya; Zika vírus; malária e glicemia capilar.

Fonte

Texto: Paulo Ricardo e Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia