Bueiro com 30 metros de extensão está sendo construído pelo governo de RO na Rodovia-459, sentido Alto Paraíso

Para assegurar mais trafegabilidade e melhoria das vias, o governo de Rondônia está executando obras de infraestrutura na Rodovia-459 sentido ao município de Alto Paraíso. Os trabalhos, executados pela 2ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e a Usina de Asfalto de Ariquemes, incluem a construção de um bueiro, com extensão de 30 metros e vazão dupla de 1 metro. Já foram colocadas duas fileiras de manilha de 16 metros cada, além dos serviços de estrutura de boca de ala para a vazão adequada das águas e a preparação da base e sub-base, para em seguida receber a capa asfáltica.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que, “estamos investindo com responsabilidade na recuperação e melhoria das estradas, pois uma infraestrutura eficiente significa segurança para as famílias, apoio ao setor produtivo e desenvolvimento para o nosso estado, focado no bem-estar da população rondoniense.”

As obras seguem em ritmo acelerado na RO-459

Em Ariquemes, o residente regional do DER-RO, Dirceu de Souza, e o gerente da Usina de Asfalto, Emerson Santos, são os responsáveis locais pela execução da obra e ressaltaram o empenho das equipes envolvidas e a relevância do trabalho realizado.

“Estamos atuando com compromisso e agilidade para entregar uma obra de qualidade à população. A instalação do bueiro e a preparação da base foram realizadas com atenção e técnica, garantindo uma estrutura sólida para receber o asfalto. É um trabalho conjunto que reforça a segurança viária e melhora a trafegabilidade na região”, destacaram o residente regional do DER-RO e o gerente da Usina de Asfalto.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, frisou a relevância da obra. “Temos trabalhado de forma estratégica para garantir que os serviços na estrutura viária atendam as necessidades de cada região, seja correção no asfalto, manutenção em pontes ou asfalto novo. A construção do bueiro é uma ação essencial para a durabilidade do pavimento e para a segurança dos usuários na Rodovia-459. Nossas equipes estão trabalhando firmes na execução da obra na via.”

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Icaro Paiva

Secom - Governo de Rondônia