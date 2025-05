Digitalização do agronegócio e futuro das profissões no campo são temas de workshops na Rondônia Rural Show Internacional

Curso Operador de Drone representa novas oportunidades no mercado de trabalho

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Rondônia Rural Show Internacional é o ecossistema ideal para se viabilizar a qualificação da mão de obra com foco no agronegócio. “O propósito do evento é promover o agronegócio, de forma sustentável e com tecnologia rural, proporcionando um ambiente para network e aprendizado”, ressaltou.

ZONA URBANA

O curso Operador de Drone faz sucesso também na zona urbana. A moradora do bairro Flodoaldo Pontes Pintos em Porto Velho, Marília Brilhante Fernandes Rios, de 43 anos, aproveitou a oferta da capacitação nessa área para agregar na sua carreira. “Sou graduada em gestão ambiental, fiz um curso de georreferenciamento, atualmente faço o Curso Técnico em Edificações e saber operar drone vai ser muito importante no meu trabalho”, reconheceu.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, enfatizou que a instituição norteia suas ações pela inovação porque o estudante precisa estar atualizado para acompanhar as transformações do mercado de trabalho na era tecnológica. “O trabalhador precisa se capacitar constantemente porque cada vez mais surgem novidades que impactam a sociedade moderna.”

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia