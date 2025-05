PM Ambiental intensifica fiscalização para prevenir incêndios florestais em todo o estado

A Polícia Militar Ambiental iniciou nesta segunda-feira (26) a Operação Huracán, com foco na prevenção de incêndios florestais e no combate a crimes ambientais em todo o território paulista. A ação segue intensificada até 30 de maio e integra o planejamento estratégico do Governo do Estado de São Paulo para o período de estiagem. A operação segue diretrizes do programa São Paulo Sem Fogo, de prevenção e combate a incêndios florestais.