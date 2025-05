Atendimentos de urgência são oferecidos pelo governo de RO durante a 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional

A estrutura do Pronto Atendimento vai garantir a segurança e o bem-estar dos milhares de visitantes e colaboradores que participam do maior evento do agronegócio da Região Norte

Casos clínicos de urgência vão ser prontamente atendidos na tenda de saúde Para atender o público, a Sesau está disponibilizando uma tenda da saúde, equipada com uma equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, equipe de apoio e uma ambulância. Casos clínicos de urgência, como mal-estar súbito, alterações de pressão, hipoglicemia, pequenos traumas e outras intercorrências, estão sendo prontamente atendidos. São realizados também primeiros socorros e, quando necessário, encaminhamento para unidades de referência, com suporte de ambulância para remoção em casos mais graves. LEPAC Este ano, os atendimentos também contam com o apoio do Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas (Lepac), que oferece suporte ao diagnóstico por meio de exames de hemograma completo, exame de urina, enzimas cardíacas (troponina), testes para dengue NS1 e dengue IgG/IgM, chikungunya, zika vírus, malária e glicemia capilar. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, os serviços de saúde é fundamental para garantir um evento seguro e acolhedor. “Nosso objetivo é assegurar que todos os visitantes tenham acesso imediato a serviços de saúde. A Rondônia Rural Show é um espaço de grande circulação e precisamos estar preparados para atender qualquer eventualidade”, salientou. Fonte

Texto: Daiane Brito

Fotos: Uilian Barros

Secom - Governo de Rondônia