Emissoras, portais de notícias, rádios, redes sociais e comunicação institucional levam a Rondônia Rural Show ao Brasil e ao mundo

Rondônia Rural Show Internacional teve início nesta segunda-feira (26) e segue até o dia 31

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a força do agronegócio brasileiro ganha ainda mais visibilidade com o apoio essencial da imprensa, que tem a importante função de divulgar esse potencial de Rondônia. “Temos inovado a cada ano em todos os setores e, a exemplo das edições anteriores, fortalecemos a estrutura destinada aos veículos de comunicação, visando melhor atender à imprensa, que se consolida como importante aliada do desenvolvimento do agro”, ressaltou.

EVOLUINDO A CADA ANO

O diretor-geral de um grupo de comunicação, Ismael Souza, destacou a estrutura, deixando claro que vem evoluindo a cada ano e, este ano traz um design moderno e agradável que corresponde ao lema da feira. “Parabéns ao governo do estado que evidencia a atenção dos veículos de comunicação que irão mostrar a RRSI, com geração de conteúdos diários”, argumentou.

A imprensa destaca nova estrutura disponibilizada pelo governo do estado

Além da transmissão ao vivo de rádios, emissora e sites, conteúdos exclusivos estão sendo produzidos pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), a fim de levar o máximo de informações aos internautas, tais como: programação diária; stories em tempo real mostrando atrativos da RRSI; materiais interativos com a população. Os serviços podem ser acessados nas redes sociais do governo (@governoro), bem como matérias jornalísticas no Portal Institucional www.rondonia.ro.gov.br .

A titular da Secom, Rosângela Aparecida da Silva, enfatizou a fundamental importância da imprensa na divulgação e fortalecimento da Rondônia Rural Show Internacional, que reúne produtores, investidores, empresas do setor e milhares de visitantes. “É notório que a estrutura da RRSI, para melhor atender à imprensa, evolui a cada ano. É importante destacar o comprometimento do governo do estado nesse processo de crescimento da feira e, inclusive, reforçar o trabalho da imprensa, que está em peso levando o nosso agro para o mundo.”

Fonte

Texto: Paulo Ricardo

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia