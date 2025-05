A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) foi sede do 10º Encontro das Secretarias Estaduais da Mata Atlântica. O evento, organizado pela Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com a Semil, reuniu representantes dos 17 estados que compõem este bioma para alinhar estratégias de proteção e ampliação da restauração florestal.