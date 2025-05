Governo de RO entrega Campo Society em grama sintética e novo estacionamento em Campo Novo de Rondônia

Com o intuito de fortalecer o esporte e o lazer como instrumentos de inclusão social e melhoria da qualidade de vida, o governo de Rondônia inaugurou no sábado (24), o novo Campo Society em grama sintética e um estacionamento em bloquete, localizados ao lado da Praça Municipal Augusto Lirano, no município de Campo Novo de Rondônia. As obras realizadas por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), somam um investimento total de R$ 746.229,73 mil, e contemplam uma área de 2.002,1 metros quadrados destinada ao campo, além de um espaço lateral pavimentado para estacionamento.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar estadual, no valor de R$ 670 mil, com contrapartida da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia de R$ 76.229,73 mil. A execução foi coordenada pela prefeitura municipal, cumprindo o cronograma estabelecido, sem intercorrências técnicas.

O campo está situado ao lado da praça municipal, área de grande circulação de moradores

O campo está situado ao lado da praça municipal, área de grande circulação de moradores, especialmente nos fins de semana. A presença de famílias no local e a proximidade com o centro da cidade tornam o espaço ainda mais estratégico para o lazer e o convívio social da população.

Durante a solenidade, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o comprometimento do governo estadual com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população. “Nosso objetivo é proporcionar espaços que incentivem a convivência comunitária, o esporte e a construção de valores, especialmente entre os jovens. O esporte transforma vidas, e entregamos um ambiente moderno, seguro e acessível para todos.”

PROJETOS SOCIAIS

Representantes de projetos sociais locais destacaram a importância do novo campo para o trabalho com a juventude. O coordenador do projeto Força Jovem Universal, Henrique Fernandes, destacou que, “trabalho com jovens da cidade e, através dessa quadra, muitos serão alcançados. É um incentivo real para afastar nossos adolescentes de situações de risco e aproximá-los do esporte e da disciplina.”

Henrique Fernandes, coordenador do projeto Força Jovem Universal

O coordenador da Sociedade Esportiva Mais Futuro (Semf), Rodney Oliveira, agradeceu a entrega. “Através desse campo vamos oferecer um espaço de melhor qualidade para nossos jovens e seguir aperfeiçoando nosso trabalho, com mais estrutura e segurança para desenvolver talentos e transformar vidas”, afirmou.

DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA

O secretário da Seosp, Elias Rezende, ressaltou que a obra vai muito além da estrutura física. “Estamos entregando um local que tem o poder de integrar a comunidade, promover saúde e valorizar ainda mais o espaço público. Essa é uma entrega que dialoga com os pilares do nosso governo: dignidade, desenvolvimento e cidadania.”

Fonte

Texto: Suelen Viana

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia