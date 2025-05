Maio Amarelo leva ações de inclusão social e educação de trânsito aos moradores do Residencial Orgulho do Madeira

Para fortalecer o Movimento Maio Amarelo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou, no sábado (24), uma ação educativa no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. A atividade fez parte da Ação Cívico Social (Aciso) e da Operação “Caminhos Seguros 2025”, que tem o objetivo de fomentar a cultura de paz, inclusão social e conscientização, especialmente junto ao público infantil e juvenil.

Durante o evento, a Escola Pública de Trânsito (EPTran) ofereceu atividades educativas com foco na prevenção de sinistros e na valorização da vida. Crianças participaram de jogos lúdicos e pedagógicos, como o Dominó do Trânsito, circuito do ciclista, pintura, jogo da memória e sequência lógica. Já os adultos puderam vivenciar, de forma prática, os efeitos da embriaguez ao volante por meio dos óculos simuladores.

Óculos simula a visão das pessoas sob efeitos da embriaguez

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da educação como forma de prevenir acidentes de trânsito. “É essencial que a educação de trânsito chegue a todos os bairros e às famílias. Ações como essa fortalecem o papel do estado na construção de uma cultura de paz e respeito no trânsito.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou o compromisso do órgão com a população. “Levar nossas equipes até as comunidades mostra que o trânsito seguro começa pela informação. Nossos servidores orientam, ouvem e ensinam de forma acolhedora e prática”, afirmou.

Um dos participantes da ação foi o aposentado Manoel Leitão de Castro, de 70 anos, morador do residencial. Ele experimentou os óculos simuladores de embriaguez e compartilhou sua impressão. “A gente pensa que tem controle, mas com esses óculos a gente vê como tudo fica difícil. É um alerta importante. Nunca é tarde pra aprender”, disse.

MAIS SERVIÇOS

Além das ações do Detran-RO, a Aciso e a Operação “Caminhos Seguros” ofereceram atendimento médico e odontológico, vacinação, emissão de documentos, serviços sociais e jurídicos, atividades culturais, corte de cabelo e a presença das forças de segurança, com palestras de prevenção à violência e orientação para jovens e mulheres.

O diretor da EPTran, Fábio Duarte, destacou que a iniciativa é uma parceria entre o governo de Rondônia, instituições públicas estaduais e municipais, com o objetivo de fortalecer vínculos comunitários.

A Operação “Caminhos Seguros” segue acontecendo em diferentes regiões do estado, levando dignidade, cidadania e acesso a serviços essenciais para quem mais precisa.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia