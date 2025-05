Rodovia-387 em Espigão do Oeste recebe melhorias com asfalto novo, terceira faixa, sinalização e recuperação em toda extensão

Com o objetivo de garantir mais segurança, fluidez no trânsito e valorização da entrada da cidade de Espigão do Oeste, o governo de Rondônia concluiu importantes melhorias na Rodovia-387. Ao todo, 700 metros da via, localizados a cerca de 6 quilômetros do perímetro urbano, receberam pavimentação nova em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com a implantação de terceira faixa, sinalização horizontal e vertical, além da instalação de dois redutores de velocidade e dois sonorizadores.

Além da obra de ampliação com nova pavimentação, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), a Rodovia-387 passou por serviços de manutenção em toda sua extensão de 36 quilômetros, com operação tapa-buracos, melhorando significativamente as condições de tráfego para motoristas e motociclistas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o avanço nas obras da RO-387, com a nova pavimentação, a sinalização completa e agora com a implantação de terceira faixa e dispositivos de segurança reforça o empenho do governo do estado com a vida e o bem-estar de todos que transitam por essas vias.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, as intervenções fazem parte do planejamento estratégico do governo de Rondônia para garantir mais conforto e segurança aos usuários. “Esse trecho da Rodovia-387 é bastante movimentado. As melhorias com terceira faixa, sinalização e redutores de velocidade ajudam a organizar melhor o fluxo de veículos e reduzir riscos de acidentes. Trabalhamos com responsabilidade para entregar resultados eficientes em cada etapa”, ressaltou.

O coordenador das Usinas de Asfalto do DER-RO, Lucas Albuquerque, destacou o padrão de qualidade empregado na execução dos serviços. “A atuação das usinas tem sido fundamental para garantir um trabalho de excelência. Essa etapa da obra mostra nosso comprometimento com a infraestrutura viária, priorizando durabilidade, segurança e qualidade para a população.”

