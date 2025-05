Tendências da educação profissional no campo são apresentadas na Rondônia Rural Show Internacional

Espaço Interativo e Dialógico realiza palestras sobre as novidades do mercado de trabalho

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação profissional tem um relevante papel no fortalecimento do agro porque quanto mais mão de obra qualificada no segmento que move a economia rondoniense, mais investimentos são atraídos para o estado. “O tema da Rondônia Rural Show Internacional neste ano é do campo ao futuro, então precisamos incentivar e preparar as futuras gerações que vão atuar no agronegócio”, salientou.

Mateus Kuwiski de Souza, de 15 anos, capacita-se com esse propósito. O jovem de Nova Brasilândia d’Oeste está no 2º ano Curso Técnico de Agropecuária do Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abaitará, unidade executora do Idep, localizada em Pimenta Bueno. “Além de gostar dessa área, minha família é produtora rural. Sei que investindo nos estudos poderei ter mais chances de crescimento”, ressaltou o estudante.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, enfatizou que a presença da instituição na Rondônia Rural Show Internacional tem como objetivo não apenas apresentar suas ações para o público, mas se inteirar das novidades que serão apresentadas pelos demais expositores. “É uma oportunidade de adquirirmos novos conhecimentos diante das inovações do mercado de trabalho que está em constante transformação e nos motiva a continuar nos atualizarmos.”

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia