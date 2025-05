Rondônia Rural Show Internacional: feira está mais atrativa em 2025 e com estrutura de impressionar

Abertura oficial da feira acontece nesta segunda-feira (26), no Auditório principal, no Pavilhão Governamental

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a feira reflete os avanços do agronegócio do estado, com resultados que tem honrado a dedicação dos produtores, com produções ocupando os pódios das melhores premiações no Brasil e batendo recorde no mercado internacional. “Rondônia está em pleno desenvolvimento, e o tema escolhido para essa edição da feira, ‘Do Campo ao Futuro’, evidencia que o estado acompanha a tendência global de valorizar tecnologias e inovações para obter produções sustentáveis, lucrativas e com alto padrão de qualidade.”

Conforme o titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, o evento promete um grande show de negócios. “Tudo foi projetado com muita responsabilidade e dedicação para proporcionar que grandes, médios e pequenos produtores rurais mostrem os frutos da agricultura, pecuária, e todos os segmentos do agro para o público de vários cantos do Brasil e do mundo. Esperamos uma boa safra de resultados positivos para todos”, enfatizou.

EXPECTATIVA DOS PRODUTORES

Vergílio Remoacir aproveita a RRSI para encontrar clientes de todo o estado Produtor de mel em Vilhena, Vergílio Remoacir Possebon Filho

“Tem 10 Rondônia Rural Show que participo. Eu nunca voltei para casa com mel, vendo tudo durante a feira! E não sou só eu, todos os meus colegas da agricultura familiar também. Tenho clientes de vários estados, que ligam falando que fizeram contato na feira e encomendam meus produtos. Isso faz a diferença, pois fazemos tudo com carinho e saber que o público aprova é gostoso demais. Esperamos bons negócios também esse ano. A estrutura da feira está tão boa, que não tenho palavras para descrever o quanto estou satisfeito. Que coisa linda estão os nossos estandes. Todo ano fico encantado com o desenvolvimento de Rondônia”, ressaltou.

Regina Ferreira Martins, da agricultura de panificação de Alta Floresta d’Oeste

Regina Martins, agricultora de panificação

“Eu participei da Rondônia Rural Show, ainda quando era no Parque Hermínio Victorelli, anos atrás, essa é a primeira vez que estou expondo no Parque Vandeci Rack. Passei uma temporada longe, pois tinha desanimado, mas o governo de Rondônia, através da equipe da Seagri e Emater-RO, não desistiu do meu sonho e me apoiou a voltar a sonhar e realizar. Eles acreditaram no nosso talento e estamos de volta à feira, com os produtos da nossa agroindústria de panificação. É tudo feito com amor, eu dou o meu melhor. E aqui está tudo incrível, perfeito, nós amamos, nem se compara com a estrutura de antes. É tudo maravilhoso”, destacou.

