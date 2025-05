Governo de RO intensifica combate às queimadas com treinamento especializado de equipes

As instruções ocorreram na Base Operacional da Gave, às margens do Rio Candeias

Em mais uma ação concreta de enfrentamento às queimadas na região amazônica, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) participou do Curso de Combate a Incêndios Florestais na Amazônia (CCIFA), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), realizado em Porto Velho. As instruções ocorreram entre os dias 23 e 25 de maio, na Base Operacional da Gerência de Aviação do Estado (Gave), às margens do Rio Candeias.

Um dos destaques do treinamento foi à disciplina de Operações Helitransportadas e Combate com Helibalde, ministrada pela Gave, unidade aérea da Sesdec. O treinamento foi realizado para os bombeiros militares de Rondônia, que tiveram acesso a instruções teóricas e práticas, com emprego do helicóptero Falcão 02, realizando atividades de embarque e desembarque tático, montagem de zonas de pouso em áreas restritas, transporte de materiais e simulações reais de combate a incêndios com o Bambi Bucket, equipamento capaz de despejar grandes volumes de água sobre focos de incêndio em áreas de difícil acesso.

Os agentes participaram de simulações reais de combate a incêndios

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância do curso e da atuação integrada dos órgãos estaduais. “Estamos comprometidos com a preservação da Amazônia e a proteção da nossa população. Investimos em tecnologia, capacitação e integração para que Rondônia esteja preparada para enfrentar o período da seca, que aumenta os riscos de incêndios.”

ORIENTAÇÕES

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações sobre regulamentações, comunicação aeronáutica, noções de teoria de voo e meteorologia, helitransporte, combate a incêndios com o uso de helibalde e técnicas de extração helitransportada em situações de emergência. A Gave demonstrou a importância do apoio aéreo nas ações de combate ao fogo, sobretudo em locais de difícil acesso para as equipes terrestres, otimizando o tempo de resposta e ampliando a eficácia das operações.

Bambi Bucket, equipamento que despeja grandes volumes de água

O secretário de Segurança, Felipe Vital, enfatizou a importância do apoio aéreo para superar os desafios impostos pela geografia amazônica. “A atuação da aviação é decisiva na Amazônia, onde a geografia impõe desafios logísticos. O helicóptero consegue transportar equipes, equipamentos e lançar água com precisão sobre o fogo. É um recurso imprescindível para salvar vidas, preservar o meio ambiente e proteger comunidades.”

PRESERVAÇÃO DA FLORESTA

A ação integra a estratégia do governo de Rondônia para o fortalecimento das capacidades operacionais dos órgãos ambientais e de segurança pública, reforçando o compromisso estadual com o enfrentamento rigoroso às queimadas ilegais e a preservação da floresta amazônica.

Com o apoio aéreo e a qualificação das equipes, Rondônia dá mais um passo importante no combate ao fogo e na segurança da população.

Fonte

Texto: Gerlen Oliveira

Fotos: Vinicius Braz

Secom - Governo de Rondônia