Governo de RO investe mais de R$ 92 milhões em mobiliário e tecnologia, modernizando escolas da rede estadual

Ogoverno de Rondônia investiu mais de R$ 92,8 milhões em 2024 para fortalecer a infraestrutura das escolas estaduais, com foco na aquisição de mobiliário escolar. Os recursos têm garantido ambientes mais modernos, seguros e acolhedores, promovendo melhores condições de ensino e aprendizagem para estudantes e profissionais da educação em todo o estado.

Além dos conjuntos para salas de aula, refeitórios e espaços pedagógicos, os investimentos contemplam a aquisição de tablets e chips de internet para alunos, promovendo a inclusão digital, bem como a entrega de novos ônibus escolares, que ampliam o acesso à educação nas diversas regiões do estado. A iniciativa reafirma o compromisso da gestão estadual com a equidade, a modernização e a valorização da rede pública de ensino.

Uma das escolas atendidas foi a EEEFM Jorge Teixeira de Oliveira, em Porto Velho, que recebeu mobiliário completo para refeitório, salas de aula e sala dos professores. Em 2024, o investimento na unidade somou R$ 194.666 mil. Considerando o período entre 2022 e 2024, o total destinado à escola chega a R$ 480.264,74 mil.

Refeitório da escola estadual Maria de Nazaré, localizada na Zona Sul de Porto Velho

Já a EEEF Maria de Nazaré, situada no Bairro Conceição, Zona Sul da Capital, foi contemplada com novos conjuntos de refeitório, mobiliário para salas de aula e para os docentes, em um investimento de R$ 241.189,40 mil em 2024. Desde 2022, os aportes somam R$ 569.270,46 mil.

A EEEFM Nossa Senhora do Amparo também recebeu reforço estrutural com novos conjuntos para o refeitório, salas de aula e sala dos professores, totalizando R$ 151.491 mil em 2024. No acumulado desde 2022, a unidade foi contemplada com R$ 278.885,20 mil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na infraestrutura escolar é investir diretamente no futuro de Rondônia. “Garantir que cada estudante tenha acesso a um ambiente moderno, seguro e acolhedor é um compromisso do nosso governo com a qualidade da educação. Estamos promovendo mudanças reais e visíveis, que criam as condições necessárias para o aprendizado, a permanência e o desenvolvimento dos alunos.”

De acordo com a secretária da Seduc, Ana Pacini, “o investimento em mobiliário é parte da política de valorização da rede estadual de ensino. O conforto e a segurança dos alunos e professores influenciam diretamente na qualidade do processo educativo, por isso estamos empenhados em modernizar as escolas de Rondônia”, enfatizou.

