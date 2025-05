Programas de inclusão e cidadania ampliam acesso à CNH em Rondônia

A CNH Social oferece 1.500 vagas em todo estado, entre ampla concorrência e pessoas com deficiência; as inscrições iniciam dia 30 de maio

Em busca de fortalecer o compromisso com a inclusão social, o governo de Rondônia vem desenvolvendo programas e ferramentas para ampliar o acesso dos rondonienses à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com iniciativas voltadas para diferentes públicos, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) tem promovido programas que garantem mais oportunidades, autonomia e mobilidade para os rondonienses.

Entre as ações em andamento estão a CNH Social, que oferece gratuidade para pessoas de baixa renda; CNH Sem Barreiras, voltado para pessoas com deficiência física; e a CNH em Casa, que permite a entrega do documento pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), com mais praticidade e segurança. Juntas, as iniciativas têm alcançado os rondonienses de todas as regiões do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, facilitar o acesso à habilitação, principalmente aos que mais precisam é fundamental. “O documento representa mais oportunidades de emprego e inclusão. Nesse sentido, o governo do estado tem trabalhado para oportunizar a todos os rondonienses mais autonomia e mobilidade”, ressaltou.

CNH SOCIAL

No caso do CNH Social, o Detran-RO oferece 1.500 vagas para todo o estado, entre ampla concorrência e pessoas com deficiência. Os participantes precisam atender critérios como estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), comprovar renda familiar de até dois salários mínimos, entre outros. A meta é permitir que pessoas em situação de vulnerabilidade possam conquistar a habilitação sem custos. As inscrições serão abertas no próximo dia 30 de maio através do site do Detran-RO.

A CNH Sem Barreiras disponibiliza veículos adaptados para pessoas com deficiência

CNH SEM BARREIRAS

Para as pessoas com deficiência, a CNH Sem Barreiras disponibiliza veículos adaptados, reduz custos dos exames em aproximadamente 50% e oferece tecnologia assistiva, como o ledor digital para que candidatos com TDAH ou dislexia façam a prova teórica com mais autonomia.

CNH EM CASA

Já a CNH em Casa, permite que o condutor receba o documento pelos Correios, pagando apenas o valor do envio. Quem preferir, ainda pode retirar presencialmente nas unidades do Detran-RO.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou que a inclusão precisa ser prática e acessível. “Nosso objetivo é garantir que o acesso à habilitação seja mais democrático, inclusivo e eficiente. Estamos falando de um direito que transforma vidas e que deve ser estendido a todos.”

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Fernando Moreno e Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia