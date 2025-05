Ariquemes terá segunda capacitação sobre tafenoquina e teste de G6PD no segundo semestre

Outra turma em Ariquemes será atendida com a capacitação para implementção da Tafemoquina e o uso do G6PD

Acidade de Ariquemes sediou quarta-feira (21) a capacitação promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), que trata da implantação do uso da tafenoquina e do teste de G6PD no tratamento da malária vivax. A formação reuniu 90 profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, bioquímicos, agentes comunitários e agentes de combate às endemias.

A capacitação é parte do plano estadual de fortalecimento das ações de eliminação da malária, levando aos municípios informações técnicas, treinamento prático sobre o manuseio do teste de G6PD e protocolo para administração da tafenoquina — medicamento que permite reduzir o tempo de tratamento da malária vivax de sete para apenas três dias, desde que haja segurança confirmada no teste.

A grande adesão à primeira capacitação revelou a necessidade de ampliar o treinamento para outros profissionais da rede municipal. A coordenadora da vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Ariquemes, Ândrea Alves, destacou que a alta demanda motivou a solicitação de uma nova capacitação. “A primeira formação atendeu 90 participantes, mas ficou claro que precisaremos realizar outra no segundo semestre, justamente para garantir que mais profissionais estejam preparados para essa nova estratégia de combate à malária”, explicou.

DEMANDA

O coordenador estadual da malária da Agevisa/RO, Valdir França Soares, confirmou que, a pedido do município, uma segunda capacitação sobre o uso da tafenoquina e do teste de G6PD já está programada para o segundo semestre deste ano. “Esse retorno é muito positivo. É sinal de que o município está comprometido em garantir que todos os profissionais estejam qualificados para utilizar essa nova ferramenta, que traz resultados significativos no controle da malária”, ressaltou.

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, reforçou que o governo de Rondônia mantém como meta a erradicação da malária no estado. “Esse esforço, que inclui a capacitação dos profissionais e a incorporação de novas tecnologias no SUS, reflete nosso compromisso em proteger a vida e fortalecer a saúde pública. Rondônia quer, sim, ser um estado livre da malária e estamos no caminho certo”, afirmou.

