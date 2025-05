Rondônia integra discussões sobre preservação ambiental em Reunião da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas

Ogoverno de Rondônia participou da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), que ocorreu entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, em Rio Branco. O evento reuniu representantes de 11 países, mais de 43 estados e províncias, tendo como principal objetivo discutir estratégias para a construção de uma nova economia florestal que promova a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Sob o tema “Nova Economia Florestal: Conectando Governos, Povos e Oportunidades”, o evento serve como plataforma para o compartilhamento de experiências e estratégias entre os participantes, visando a implementação de políticas públicas eficazes na luta contra as mudanças climáticas.

Rondônia, membro do GCF Task Force desde 2015, destaca-se por suas ações voltadas à sustentabilidade, como a implementação de políticas públicas para a mitigação das mudanças climáticas e a promoção de alternativas sustentáveis ao desmatamento e às queimadas. A participação do estado na reunião, representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), reforça ainda mais o seu compromisso com a conservação ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, participar do encontro facilita a tomada de decisões para solucionar os desafios ambientais. “A presença de Rondônia na 15ª Reunião Anual do GCF Task Force evidencia a importância da colaboração entre estados e províncias na busca por soluções eficazes para os desafios ambientais. O evento serve como plataforma para o intercâmbio de experiências e o fortalecimento de parcerias que visam a construção de um futuro mais sustentável”, ressaltou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destacou a importância do encontro para a preservação ambiental. “A participação da Sedam na GCF Task Force é fundamental para reafirmarmos o compromisso de Rondônia com o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Este encontro permite a troca de experiências e o fortalecimento de parcerias que nos ajudam a construir políticas públicas mais eficientes para proteger nossas florestas e promover uma economia verde, que valorize os recursos naturais.”

