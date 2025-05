Governo de RO entrega materiais para recuperação de 812 nascentes em Pimenta Bueno

Com o intuito de assegurar a oferta de água e para garantir que os recursos hídricos sejam preservados, o governo de Rondônia realizou na sexta-feira (23), a entrega de materiais para isolamento das nascentes que serão contempladas pelo projetoRecuperar, no município de Pimenta Bueno. A entrega ocorreu após a celebração do convênio entre o estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e a Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A assinatura ocorreu no dia 3 de abril e garantiu que a parceria para a recuperação de 812 nascentes na sub-bacia do Rio Pimenta Bueno, pudesse ser assegurada.

Coordenado por técnicos da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP), o projeto consiste em realizar a restauração de curso de água degradados por intervenção humana, envolvendo toda extensão do leito do rio, desde a nascente até o limite da área urbana do município. Para garantir o resultado esperado, o governo de Rondônia, por meio da Sedam investiu R$ 6.401.689,80 milhões. Já a prefeitura municipal disponibilizou R$ 2.160.983,74 milhões a título de contrapartida, totalizando um montante de R$ 8.562.673,54 milhões para a execução do projeto.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do projeto para o futuro hídrico da região. “Estamos realizando investimentos sólidos e responsáveis para proteger nossas nascentes e assegurar o abastecimento de água com qualidade para as próximas gerações. ORecuperarvai além de uma ação ambiental, ele representa um compromisso com a vida, com o desenvolvimento sustentável e com o bem-estar de toda a população.”

Os investimentos representam um marco na gestão ambiental do estado

Segundo o coordenador da CFP, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, cada etapa é planejada para gerar resultados duradouros. “A entrega desses materiais é uma etapa essencial para garantir a efetividade do isolamento das nascentes. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para restaurar áreas degradadas e fortalecer a proteção dos recursos hídricos de Rondônia”, afirmou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, salientou a relevância da união entre estado e município. “A parceria entre Estado e município mostra que é possível unir esforços em prol da sustentabilidade. Este investimento representa um marco na gestão ambiental do nosso estado, promovendo não apenas recuperação ambiental, mas também consciência e engajamento da sociedade.”

TERMO DE ADESÃO

A cerimônia de lançamento do projetoRecuperarem Pimenta Bueno será realizada na próxima sexta-feira (30), às 8h30, no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na ocasião, será realizada a assinatura do Termo de Adesão e Compromisso ao projeto, além da apresentação das etapas de execução. Autoridades estaduais e municipais, representantes do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) e produtores rurais beneficiados participarão do encontro. A iniciativa reforça o papel da preservação ambiental como aliada do desenvolvimento sustentável da agricultura local. A solenidade vai ocorrer na Rua Casemiro de Abreu, nº 237, em frente à Praça dos Pioneiros. O projeto é coordenado pela Sedam, com apoio da Prefeitura.

Fonte

Texto: Adenilson Florentino

Fotos: Ari Valdir Lebkuchen Júnior e Fabiane Lima Cantanhêde Machado

Secom - Governo de Rondônia