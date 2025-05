Governo de RO inicia fase regional dos Jogos Escolares com competições em sete polos até 22 de junho

Ogoverno de Rondônia dá início, a partir do dia 27 de maio, às etapas regionais do Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2025. Considerado o maior evento esportivo da Região Norte, o Joer movimentará milhares de estudantes até o dia 22 de junho, com disputas em sete cidades-polo do estado. As competições contemplam modalidades individuais e coletivas, com serviços assegurados de transporte urbano e rodoviário, alimentação, arbitragem e alojamento.

De 27 de maio a 1º de junho, os jogos ocorrem simultaneamente em Vilhena (regional Cone Sul), Rolim de Moura (regional Zona da Mata) e São Francisco do Guaporé (regional Guaporé).

Na sequência, as disputas seguem para:

Porto Velho (macrorregional Metropolitana) – 2 a 11 de junho;

Cacoal (regional Centro) – 9 a 14 de junho;

Ji-Paraná (regional Centro-Oeste) – 8 a 13 de junho;

Guajará-Mirim (regional Mamoré) – 16 a 20 de junho;

Ariquemes (regional Norte) – 16 a 21 de junho; e

Jaru (regional Noroeste) – 17 a 22 de junho.

Estudante-atleta da modalidade ginástica rítmica, de Vilhena

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Jogos Escolares são uma importante ferramenta de inclusão, disciplina e fortalecimento da educação. “Ao investir no esporte, o governo do estado valoriza os talentos regionais e incentiva hábitos saudáveis entre os jovens”, evidenciou.

MODALIDADES

As modalidades individuais do Joer 2025 incluem atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, karatê, wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa e xadrez. Nas modalidades coletivas, estão basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.

De acordo com a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini, “o Joer representa mais do que uma competição: é um espaço de integração, respeito e promoção da cidadania. Garantimos não apenas estrutura e logística, mas também o estímulo necessário para que nossos estudantes se desenvolvam dentro e fora das quadras”, enfatizou.

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

A treinadora de ginástica rítmica de Vilhena, Igla Dencker, ressaltou a importância da competição para o desenvolvimento técnico e pessoal das atletas. “O Joer é uma vitrine para o talento dos nossos alunos. As atletas da ginástica rítmica se preparam o ano inteiro e, além da performance, vivenciam valores como superação, foco e espírito de equipe. É um momento transformador para cada estudante.”

Fonte

Texto: Ananda Carvalho

Fotos: Igla Dencker

Secom - Governo de Rondônia