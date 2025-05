EFICIÊNCIA: Rondônia tem o quarto melhor desempenho do governo no Brasil, atrás apenas dos estados do Sul

Essa é a melhor posição de Rondônia nos últimos 10 anos, que ocupava a 24ª posição em 2015

BOM GOVERNO

Conforme o levantamento, essa evolução rondoniense deve-se ao fato da ‘‘Máquina Pública’’, ou seja, o governo de Rondônia ter criado mecanismos de incentivo para um bom governo , como aproveitar as oportunidades para gerar desenvolvimento. Rondônia foi reconhecido como o estado que mais apoia negócios inovadores , tem a terceira menor taxa anual de desemprego do Brasil e a projeção para ter o segundo maior crescimento do PIB em 2025 .

O governo de Rondônia é Selo Diamante em transparência pública , concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o que o faz referência no Brasil em conduta anticorrupção. Também recebeu prêmios da Secretaria do Tesouro Nacional pelo desempenho na Qualidade da Informação Contábil Fiscal .É nota A em Capacidade de Pagamento (Capag), nota máxima na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional. Um reconhecimento de que o estado cumpre suas metas fiscais e seus compromissos em dia.