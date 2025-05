Governo de SP assina contrato de concessão das linhas 11, 12 e 13 de trens

O Governo de São Paulo oficializou, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), a assinatura do contrato de concessão patrocinada do Lote Alto Tietê com a empresa Trivia Trens, do Grupo Comporte Participações S.A . O documento foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (22/5) e marca mais um avanço no plano de modernização do transporte metropolitano paulista.