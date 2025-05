Governo de SP reforma travessia São Sebastião/Ilhabela

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio da Subsecretaria de Logística e Transportes, entregou nesta sexta-feira (23) as obras de modernização da estação de passageiros da travessia entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte. Com aporte de R$ 969 mil, o terminal passou por intervenções estruturais e elétricas voltadas à melhoria do atendimento a pedestres, ciclistas e motoristas.