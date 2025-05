SuperAção SP: atendimento personalizado para famílias é diferencial do programa

O Governo do Estado de São Paulo lançou o SuperAção SP, um programa estruturante voltado à superação da pobreza com foco na autonomia das famílias em situação de vulnerabilidade. Uma das inovações do programa é o atendimento individualizado, conduzido por profissionais que serão qualificados para que acompanhem de perto cada núcleo familiar ao longo de todo o processo.

