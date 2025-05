Governo de RO abre inscrições para segunda edição do Vencer com 3 mil vagas para 20 municípios

Programa estadual garante capacitação profissional gratuita e ao final a entrega das ferramentas de trabalho Os cursos disponibilizados são nos segmentos de: Energia;

Alimentos e Bebidas;

Vestuário;

Tecnologia da Informação;

Automotiva;

Refrigeração e Climatização;

Gestão;

Comércio;

Turismo;

Gastronomia; e

Moda e Beleza. A secretária da Seas, Luana Rocha, citou que o investimento do governo estadual no programa neste ano é de R$ 26 milhões com o intuito de garantir mão de obra qualificada para o mercado de trabalho e transformação de vidas para quem mais precisa de apoio público. “Com oVencernão é dada apenas o peixe, mas a vara para pescar e condições para que os beneficiários possam avançar profissionalmente”, reforçou. NOVIDADES Entre as novidades da 2ª edição doVencer, está a expansão para mais 10 municípios do estado, totalizando 20. A distribuição das vagas foi feita com base na demanda de cada município. Para a Região I: são ofertadas 795 vagas para Porto Velho e 145 para Candeias do Jamari; Regional II: Ariquemes (170) e Buritis (185); Regional III: Jaru (100) e Machadinho d’Oeste (100); Regional IV: Ouro Preto do Oeste (70) e Mirante da Serra (50); Regional V: Ji-Paraná (195) e Presidente Médici (135); Regional VI: Cacoal (150) e Pimenta Bueno (150); Regional VII: Vilhena (145) e Colorado do Oeste (145); Regional VIII: Rolim de Moura (135) e Alta Floresta d’Oeste (95); Regional IX: São Miguel do Guaporé (45) e São Francisco do Guaporé (65); e Regional X: Guajará-Mirim (50) e Nova Mamoré (75). Para quem já concluiu um curso, é permitido fazer o segundo, desde que no ato da matrícula apresente o certificado de conclusão do anterior. Nesse caso, não será disponibilizado auxílio financeiro, apenas o kit profissional. Na primeira edição, oVencerteve 2.837 alunos matriculados nos 10 municípios contemplados inicialmente (Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Nova Brasilândia d’Oeste e Costa Marques), dos quais 1.382 concluíram e 822 já receberam o kit profissional, que segue calendário de entrega por conclusão. Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Marcos Mendes e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia