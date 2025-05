Governo de RO impulsiona preparação para o Enem 2025 com segundo aulão preparatório

O evento reuniu mais de 300 estudantes do terceiro ano do ensino médio de quatro escolas de Porto Velho

Em um ambiente de entusiasmo e muito aprendizado, o governo de Rondônia realizou na quinta-feira (22), o segundo Aulão Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Sob o tema “#Vemproenem, você também!”. O evento reuniu mais de 300 estudantes do terceiro ano do ensino médio de quatro escolas da Zona Leste de Porto Velho, que lotaram o auditório de um Centro Universitário para aprofundar seus conhecimentos em História, Física e Atualidades.

A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), faz parte do projeto “Trilhando Rumo ao Enem”, implantado em 2019, e visa reforçar a preparação dos alunos da rede pública para o Exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o Aulão como um significativo investimento no futuro da juventude rondoniense. “O Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior. Com a iniciativa, o governo do estado assegura que todos os estudantes da rede estadual tenham acesso a uma educação de qualidade, para que possam realizar o sonho de cursar uma faculdade.”

A satisfação com a iniciativa é compartilhada pelo estudante Maykon Willian Fernandes Cardoso, de 17 anos, aluno do 3º ano na Escola Estadual Daniel Neri, que expressou sua felicidade em participar do Aulão. “Eventos como este valem muito a pena, pois são um grande investimento em nosso futuro. Eles nos estimulam e nos preparam com as aulas e suportes pedagógicos adequados para que possamos alcançar uma excelente nota no Enem”, disse.

De acordo com a coordenadora de Educação Básica da Seduc, Mariy Káthia, este foi o segundo de seis aulões programados para acontecer em Porto Velho ao longo do ano, sendo três no primeiro semestre e os demais no segundo. “Iniciamos o evento às 13h com o acolhimento aos estudantes e um momento motivacional, seguido de aulas ministradas por professores especializados e parceiros do projeto, com encerramento às 17h”, explicou.

A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, ressaltou que a iniciativa não se restringirá a Porto Velho, mas será expandida por todo o estado. “Esta é uma grande ação que será levada para o interior. Diversos aulões serão promovidos pelas Superintendências Regionais de Educação (Supers), de modo a contemplar os estudantes de todas as regiões de Rondônia.”

Atualmente, a Rede Pública Estadual de Educação de Rondônia conta com 71.112 alunos matriculados no ensino médio, sendo 21.455 apenas em Porto Velho. O projeto “Trilhando Rumo ao Enem” reforça o compromisso do estado com a equidade educacional e a preparação dos jovens para o futuro.

INVESTIMENTOS

O investimento total destinado à realização dos aulões em 2025 é de R$ 164.230 mil. Os recursos, provenientes do governo de Rondônia, serão aplicados na aquisição de materiais de consumo e materiais gráficos que apoiarão a execução das atividades ao longo do ano, garantindo que os estudantes tenham todo o suporte necessário para uma preparação eficiente.

