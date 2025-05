Homem é preso após portar explosivo em ministério

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu no início da noite desta quinta-feira (22) um homem que teria ameaçado explodir um artefato no prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) , localizado na Esplanada dos Ministérios.

O prédio foi evacuado à tarde e, após negociação com policiais especializados, o homem foi detido .

De acordo com a Polícia Militar, ele, uma mulher e duas crianças foram encaminhados para um hospital público . De lá, o investigado será levado para a delegacia de polícia .

No início da noite, a polícia informou ter encontrado 20 bombinhas e dois artefatos na mochila do homem . A polícia acredita que ele explodiu uma dessas bombinhas no ministério antes da chegada dos policiais .

Testemunhas afirmaram, mais cedo, que o homem teria acionado "uma bombinha", parecida com as de festas juninas , o que chamou a atenção das pessoas no local e a suspeita para o pacote que ele carregava.

Ainda não há informações exatas sobre estado de saúde de todos ou mesmo sobre possíveis motivações dos atos .

* Texto atualizado às 19h36